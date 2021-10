Auteur d’une belle entame de saison avec l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a été élu Pépite du mois de septembre en Ligue 1 française. Avec trois réalisations, il est le 2emeilleur buteur de l’Olympique de Marseille, à égalité avec Under, derrière Payet (5 buts).

Septembre a été favorable pour les joueurs sénégalais en Europe. La preuve, plusieurs d’entre eux se sont illustrés dans leurs différents clubs.C’est le cas de Bamba Dieng élu Pépite du mois de septembre en Ligue 1 française pour le mois de septembre. L’information a été donnée, hier, par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. ‘’Bamba Dieng est définitivement l’un des joueurs à suivre côté Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1 : lui qui est plus qu’une doublure de Milik. L’ancien de Diambars a donc signé un beau mois de septembre, avec un doublé à l’AS Monaco, puis un but la semaine suivante contre Rennes en devançant Loïc Badé au premier poteau’’, lit-on sur le site de la LFP.

Nouvelle sensation du côté des Phocéens cette saison, l’ancien pensionnaire du Diambars de Saly s’épanouit à l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’OM l’été 2020, sous forme de prêt avec option d’achat, le jeune buteur de l’académie de Saly n’a pas tardé à prendre ses marques au sein de l’équipe première du club phocéen. Débutant dans la réserve dirigée par Nasser Larguet, qui est rapidement séduit par le jeune attaquant. Larguet lui a offert ses premières minutes en équipe professionnelle, lorsqu’il assurait l’intérim de l’équipe début février 2021,après le départ d’André Villas-Boas.

Bamba a effectué sa première apparition en Coupe de France contre l’AJ Auxerre (0-2), le 10 février 2021. Entré à la 81e minute, il a inscrit le 2e but de l’OM dans les arrêts de jeu. Son option d’achat est levée en fin de saison. Les dirigeants de l’OM n’ayant pas pu recruter un attaquant en l’absence du titulaire Arkadiusz Milik, Mamba Dieng est maintenu dans l’effectif par Jorge Sampaoli. L’ancien de Diambars a démarré la saison 2021-2022 sur le banc. Il a joué sa première titularisationen septembre 2021 face à l’AS Monaco (0-2). Ce jour-là, Dieng a fait mal à Krépin Diatta et ses coéquipiers en inscrivant un doublé au stade Louis II. Il est devenu le premier joueur sénégalais à marquer au moins 2 fois,lors d’un match de Ligue 1 avec le club phocéen, depuis Mamadou Niang, le 21 février 2010 (triplé), et le plus jeune double buteur avec l’Olympique de Marseille dans l’élite (21 ans et 172 jours), depuis Maxime Lopez à Caen, le 30 avril 2017 (19 ans et 147 jours).

La pépite marseillaise a enchainé le week-end suivant en ouvrant le score pour Marseille devant le Stade Rennais (2-2). Face aux Bretons, Bamba Dieng (21 ans et 5 mois) est ainsi devenu le plus jeune joueur à marquer au moins un but, lors de 2 matches consécutifs pour l’OM en Ligue 1, depuis Georges-Kévin Nkoudou, en novembre 2015 (20 ans et 9 mois).

Avec trois réalisations, il est le 2emeilleur buteur de l’Olympique de Marseille, à égalité avec Under, derrière Payet (5 buts). Ce bon rendement du mois de septembre lui a valu sa première convocation en sélection nationale du Sénégal par Aliou Cissé pour la double confrontation contre la Namibie, les 9 et 12 octobre prochains comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.