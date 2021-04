Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), le producteur Aziz Niane et ses collaborateurs se sont rencontrés, hier, pour une séance d’explications. La décision a été prise de surseoir la diffusion de la série télévisée ‘’Thiey Adji Sarr’’ qui a été renommée ‘’Baline Coumba’’.

La série télévisée à polémique ‘’Thiey Adji Sarr’’, rebaptisée ‘’Baline Coumba’’, est provisoirement arrêtée. La décision a été prise par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), d’un commun accord avec le producteur et le scénariste. Le régulateur a reçu, hier à son siège, le producteur Aziz Niane et ses collaborateurs, pour une séance d’explications.

‘’En réalité, à l’image de la série ‘Infidèle’, le CNRA avait simplement décidé que l’horaire soit déplacé, vu le contenu. Nous sommes une société sénégalaise et il y a certaines choses dont il faut tenir compte. Là aussi, il y a à comprendre que c’est le producteur et le scénariste qui, au vu du tollé que la bande-annonce a suscité, avec le titre primaire, ont simplement décidé de surseoir la diffusion. Ce n’est pas le CNRA qui en interdit la diffusion. En venant ici, ils sont venus avec un courrier pour expliquer leur position’’, souligne Mamadou Baal, conseiller du président du CNRA Babacar Diagne.

Babacar Diagne, pour sa part, estime que les intentions de Mamadou Diop et d’Aziz Niane n’étaient pas bien perçues, considérant tout de même que la perception est importante dans toute œuvre. ‘’Ce que les gens avaient perçu, c’est qu’on sortait d’un traumatisme et les artistes étaient venus faire une pièce sur les éléments de ce traumatisme. Alors que ce n’était pas le cas. Le titre qu’ils avaient donné à la pièce ne correspond pas vraiment aux intentions qu’ils ont’’, dit-il.

Dans le même ordre d’idées, le scénariste M. Niane déclare : ‘’Depuis 2004, je participe à l’écriture des pièces de la troupe Soleil levant. Mais c’est la première fois que ce genre de chose arrive. Avant sa mort, mon père me disait de ne jamais écrire ou jouer une pièce successible de causer du tort à quelqu’un. Donc, je ne ferai jamais une chose pareille. Les gens ont une mauvaise lecture de la bande-annonce. Mais depuis le premier épisode jusque-là, il n’y a rien qu’on puisse nous reprocher.’’

Le producteur de la série télévisée, Serigne Modou Diop, a fait savoir qu’il a déjà dépensé des millions pour les tournages. ‘’Nous avons déplacé les artistes jusqu’en Gambie où ils étaient logés et nourris dans des hôtels. Et 70 % du travail a été fait là-bas. Au Soleil levant, on ne peut pas faire une petite production ; c’est une grande troupe’’, dit-il.

‘’Même si nous avons dépensé beaucoup d’argent, nous avons décidé de nous plier aux vœux de nos autorités. Nous ne voulons que la paix et nous œuvrons dans ce sens’’. Ainsi, Aziz Niane et lui indiquent qu’ils vont revoir le scénario, avant de continuer le processus, ‘’pour faire une pièce que les Sénégalais apprécieront’’.

Le directeur de la Cinématographie, Germain Coly, rassure qu’il va les accompagner dans ce sens.

BABACAR SY SEYE ET ARAME FALL