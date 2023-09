Dans le cadre de ses activités politiques, le leader de Bess Du Niakk, Serigne Mansour Sy Djamil, a été ce week-end à Guinaw-Rails, dans la banlieue dakaroise, après avoir observé un ‘’mutisme réfléchi’’. "Dans cette situation extrêmement compliquée du Sénégal, depuis trois mois, il nous fallait ce mutisme réfléchi. Dans le même temps, ce que nous pourrions faire est de structurer notre mouvement.

Nous l'avons fait à Gueule-Tapée, Guédiawaye et d'autres communes. Aujourd'hui, c'était au tour de Guinaw-Rails", renseigne le candidat à la Présidentielle. Le leader de Bess Du Niakk souligne, en effet, qu’ils ont ‘’un socle et par un fait du hasard’’, ils sont exclus à la fois de l'Exécutif et du Législatif.

‘’Mais nous avons quelque chose que beaucoup de politiciens n'ont pas. C'est-à-dire un socle, une base réelle. Nous allons partir avec cette base, pour le moment, et rebondir en 2024", lance-t-il à ses partisans. Ainsi, selon lui, l'étape de Guinaw-Rails est importante dans cette dynamique. "Nous n'avons pas encore réfléchi sur une candidature. Le président a libéré plus ou moins la candidature de BBY, nous dans le cadre d'une organisation autonome et indépendante, nous sommes distants", dit-il. Avant d’ajouter : "Serigne Babacar m'a envoyé un parachute et on sait où mettre les pieds.

Nous allons réfléchir, d'autant plus que nous sommes dans une organisation où ce n'est pas le président qui décide. C'est tous les militants et, d'abord, le Directoire national. On n’a pas exclu de convoquer un congrès, pour que la décision soit une, à la suite d'une réflexion collective de l'ensemble des structures de Bess Du Niak au Sénégal et dans le monde". Dans la même veine, il a indiqué qu'ils pourraient avoir un candidat qui n'est pas forcément du Bess Du Niak, mais qui sera leur candidat ou choisir d'autres qui sont déjà dans des alliances. Mais, dit-il, c'est le congrès qui va en décider.