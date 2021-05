Dans le cadre de la modernisation de l’état civil, le ministère des Collectivités territoriales a reçu, hier, du matériel pour faciliter les missions de terrain des différentes directions impliquées.

L’accès à un service d’état civil de qualité est loin d’être garanti dans certaines parties du Sénégal. Dans une optique de modernisation de l’état civil, le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a réceptionné, hier, huit véhicules, du matériel informatique et du mobilier de bureau. Cet appui, d’une valeur de 254 203 105 FCFA de l’Union européenne, entre dans le cadre de la concrétisation du Programme d’appui au renforcement du système d’information de l’état civil et à la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique au Sénégal.

‘’L’état civil occupe une place extrêmement importante dans la mise en œuvre des politiques publiques. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase active de mise en œuvre, parce que les préalables nécessaires au démarrage effectif de ce programme sont remplis. Il s’agit notamment de ces véhicules qui seront affectés à nos différentes directions dont celles de l’Etat civil, des Affaires civiles et du Sceau. Ils rendront possibles les missions de terrain et je peux vous garantir que tous nos services en feront un bon usage, exclusivement destiné à cette mission’’, fait savoir le ministre Oumar Guèye. Il promet un travail en mode ‘’Fast-track’’ pour respecter le délai de 42 mois dudit projet ou moins. ‘’Le Sénégal est organisé au niveau territorial, ajoute-t-il, avec 552 communes qui sont toutes des centres principaux d’état civil et nous sommes dans une phase de modernisation, de digitalisation et de numérisation de cet état civil. Notre objectif final est d’avoir une identité biométrique unique. Cela va concourir à la sécurisation de nos données d’état civil et également à la rapidité d’obtention des pièces d’état civil et, in fine, à la rapidité dans l’obtention des autres documents nécessaires tels que le passeport, la carte nationale d’identité. Tout sera géré à partir d’un dispositif commun et nous sommes accompagnés dans ce projet par nos partenaires Enabel et Civipol’’.

Ces outils vont contribuer à renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des principaux acteurs de la gouvernance des systèmes d’état civil dans leurs interventions au niveau national et dans les postes consulaires. Il s’agit, entre autres, de la Direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Economie numérique.

Ainsi, l’initiative devrait, à terme, permettre aux Sénégalais des 14 régions du pays et de l’extérieur de disposer plus facilement de leurs pièces d’identité. Pour ce faire, un data center a été érigé à Diamniadio, afin de servir de réceptacle à toutes les données ‘’de manière sécurisée’’. Elle vise donc le respect des droits des personnes liés à la reconnaissance de leur identité par la mise en place d’un système d’information d’état civil efficient et la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique sécurisé.

Cette dotation fait suite au lancement de l’évaluation de tous les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil le 7 mai dernier.

‘’De tout ce que nous faisons en direction de la jeunesse, le plus important est de garantir à chacune et à chacun, dès la naissance, le plein exercice de ses droits pendant toute sa vie’’, soutient l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson.

