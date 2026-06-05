En l’absence de Karim Wade, Sindiely a porté la voix de la famille.

Intervenant au nom de la famille, Sindiely Wade a mis l’accent sur l’homme politique tel qu’il était dans l’intimité familiale. “C’est un homme profondément attaché aux autres, un homme qui aime son pays avec passion, et qui a toujours porté un intérêt sincère à ceux qu’il rencontrait. Nous avons vécu auprès d’un homme dont la vie appartenait en partie à la Nation. Mon frère, ma mère et moi, nous savions que cet engagement faisait partie de lui”, a déclaré la fille de Wade.

Du père, elle dira qu’il était exigeant certes, mais aussi atttentif. Il leur a transmis des valeurs qui continuent de guider leurs vies : le travail, la persévérance, le courage face à l’adversité, le sens du devoir, le respect de l’autre, et l’amour du Sénégal. Il leur a aussi appris que rien de durable ne s’obtient sans effort, que les convictions doivent être défendues avec constance, et que le service de la communauté est l’une des plus nobles missions pour l’être humain.

“En 1988, à la suite de son emprisonnement à Rebeuss, il m’avait écrit une lettre. Il m’y expliquait le sens de son engagement et cette conviction qui ne l’a jamais quitté : considérer chaque sénégalais comme l’un de ses propres enfants.”