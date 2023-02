À travers un communiqué, l'Alliance pour une nouvelle citoyenneté (ANC) indigne des entorses faites à la démocratie, de la dure répression des manifestations de l’opposition sénégalaise par le gouvernement.

Ces dernières années, on assiste à une nouvelle forme de politique au Sénégal. Une politique basée sur le mensonge, l'emprisonnement d'opposants politiques, la manipulation et entre autres. Ainsi, compte tenu de cette situation nationale tendue et confuse qui risque de mettre le pays dans une situation chaotique et insoluble, l'Alliance pour une nouvelle citoyenneté s’indigne des différentes entorses faites à la démocratie, de la dure répression des manifestations de l’opposition sénégalaise par le gouvernement et des discours incendiaires tenus tant du côté dudit gouvernement que de celui d’une fraction de ladite opposition.

En effet, soutient l'ANC, entre une volonté de se maintenir coûte que coûte au Pouvoir, par le biais d’un troisième mandat illégal, et celle d’y accéder coûte que coûte, le risque est grand de voir notre pays basculer dans le chaos, aux contours, a priori, inimaginables. Pour remédier à ce phénomène qui gangrène le pays, l'Alliance pour une nouvelle citoyenneté, soutient qu'il faut une troisième voie. Car, poursuit-elle, la démocratisation du Sénégal entier est ouverte au monde.

"Les Etats et les peuples amis du Sénégal ne doivent pas ignorer cet état de fait. Aimer le Sénégal, vouloir non seulement son développement et sa démocratisation, mais encore sa participation au concert des nations, c’est contribuer tant soit peu à son non-basculement dans quelque chaos que ce soit. Ne pas le faire, c’est encourager au maintien d’un gouvernement dictatorial ou à l’avènement prochain d’un régime a priori- inqualifiable au Sénégal", lit-on dans une note parvenue à notre rédaction.

"Nous, Alliance pour une nouvelle citoyenneté, appelons à la pacification du landerneau politique sénégalais pour le Bien de toutes et de tous les Sénégalaises et les Sénégalais", lance-t-elle.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)