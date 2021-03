En Conseil des ministres hier, le président de la République a présenté ses nouvelles recettes pour dégager les fonds nécessaires au financement de la réorientation des priorités autour de la jeunesse.

La gouvernance sobre et vertueuse va-t-elle s’imposer au gouvernement ? Le slogan de campagne électorale du candidat Macky Sall, lors de la Présidentielle de 2012, semble enfin prêt à s’appliquer dans la gestion du président de la République. La rationalisation des dépenses publiques annoncée par le chef de l’Etat, lors de son adresse à la Nation du 8 mars 2021, démarre avec une réduction des charges de fonctionnement de l’Etat.

En Conseil des ministres hier, le gouvernement a annoncé une économie sur ses dépenses de 41,2 milliards F CFA par an. De l’argent prélevé sur la gestion des véhicules administratifs et la facture de téléphonie.

Le décret n°2019-1310 fixant une allocation forfaitaire mensuelle pour charges de téléphone mobile à certains agents de l'Etat permet la diminution de la facture téléphonique de l'Etat qui passe de 22 milliards F CFA (en 2019) à 3,5 milliards F CFA (en 2020), soit une économie annuelle de 18,5 milliards F CFA. Le décret n°2020-474 du 19 février 2020 portant suspension de toute commande ou acquisition de véhicules administratifs va permettre le désengagement total de l’Etat du processus d’acquisition et de gestion des véhicules administratifs, en termes de carburant, d’entretien, de réparation, d’amortissement et d’assurance. Cette réforme permet un passage des dépenses de 27 à 4,4 milliards de F CFA avec, à compter du 1er mars 2021, l’allocation d’une indemnité forfaitaire globale et d’une indemnité kilométrique aux ayants droit prévue dans le décret n°2021-03 du 6 janvier 2021 relatifs aux véhicules administratifs.

Ces ressources, précise le communiqué du Conseil des ministres, ‘’vont améliorer les capacités d’investissement de l’Etat et seront ainsi affectées au programme d’urgence de formation, de financement, d’emploi et d’insertion socio-économique des jeunes, conformément à la décision du président de la République de procéder à la réorientation des allocations budgétaires de 2021’’.

Macky Sall, suite aux violentes manifestations entre le 3 et le 8 mars derniers, a promis la réorientation des priorités autour de la jeunesse. ‘’Outre les emplois salariés et les recrutements importants prévus dans plusieurs secteurs, c’est 350 milliards F CFA au moins qui seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes, sur la période 2021-2023’’, disait-il la semaine dernière. Hier, le chef de l’Etat a encore insisté sur ‘’la nécessaire prise en charge des préoccupations des jeunes, par un changement de paradigme, en développant davantage une démarche d’écoute et de proximité dans la formation, l’encadrement, l’entreprenariat, l’insertion et l’emploi des jeunes’’.

Le chef de l’Etat a requis la tenue, dans le courant de la semaine prochaine, des comités régionaux et départementaux de développement (CRD et CDD) sur l’emploi des jeunes, associant tous les acteurs concernés. Il a, en outre, demandé au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération d’engager, en relation avec la ministre de la Jeunesse, et la Commission d’évaluation des politiques et programmes publics, une évaluation des politiques de jeunesse et d’encadrement des jeunes, dont le rapport exhaustif devra lui être soumis avant fin avril 2021.

Hommage à Amadou Makhtar Mbow

La furie des jeunes lors des heurts du début de mois de mars 2021 n’avait pas épargné les édifices publics. Des postes de police et de gendarmerie, des sièges de tribunaux ont, entre autres, été saccagés au même titre que des biens privés. Des faits qui justifient sûrement l’invite du président de la République aux ministres de l’Education, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse à consolider les actions d’instruction civique et de formation citoyenne des jeunes. Macky Sall a même demandé au ministre de la Jeunesse, ‘’avec le concours du ministre des Forces armées et du ministre des Finances et du Budget, de renforcer le Service civique national (SCN), structure qui doit être dotée d’un plan stratégique ainsi que de ressources humaines et financières exceptionnelles à partir de 2021’’.

A ces jeunes, le président de la République propose comme modèle de dignité, d’intégrité, de générosité, de patriotisme et de panafricanisme le professeur Amadou Makhtar Mbow. ‘’Citoyen remarquable pour les jeunes générations’’, l’historien émérite, ancien ministre de l’Education, fête, le 20 mars 2021, le centenaire de sa naissance. Le Conseil de ministres a été une tribune pour exprimer à l’ancien directeur général de l’Unesco ‘’toute la reconnaissance de la Nation’’ et les meilleurs vœux de santé au nom de la Nation.

Demain, sera levé l’état de catastrophe sanitaire. Une mesure qui ne signifie pas la fin de la pandémie, précise Macky Sall. Une manière de maintenir la pression sur les populations. Malgré l’allégement du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, le gouvernement compte développer auprès des populations une stratégie de communication persuasive et une mobilisation communautaire adaptée. Ceci, pour éviter tout relâchement préjudiciable aux efforts collectifs jusque-là consentis pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale est chargé d’accentuer le plaidoyer pour l’observation stricte des mesures barrières et le respect permanent du port du masque dans les commerces, les transports et les lieux publics.

Déploiement continu du vaccin AstraZeneca

Malgré les réserves exprimées dans beaucoup de pays sur le vaccin AstraZeneca, Macky Sall a insisté sur ‘’le déploiement de la campagne nationale de vaccination’’. Les personnes vaccinées avec Sinopharm devront recevoir leur seconde dose, mission à laquelle le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé de veiller.

Le renforcement des structures sanitaires n’est pas en reste, le président de la République ayant également demandé de veiller au fonctionnement optimal des quatre nouveaux hôpitaux régionaux de Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba, dont il procédera à l’inauguration très prochainement. Tout comme l’urgence de finaliser le processus de relance des activités de l’usine pharmaceutique Medis Sénégal SA.

Lamine Diouf