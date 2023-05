Les parlementaires sont en conclave, depuis hier, dans le cadre d’un atelier d’information et de partage dénommé ‘’Pencum Sonatel’’. Venue présider à la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente de l’Hémicycle a profité de l’occasion pour demander à la Sonatel d’améliorer la qualité de ses services dans certaines zones du pays.

La téléphonie est devenue un secteur incontournable dans l’économie du Sénégal. Plusieurs multinationales de ce secteur sont venues s’installer dans le pays en vue de fournir aux Sénégalais des services de télécommunication à l’aune de la génération 2.0… Leader dans le secteur, la Sonatel fait d’énormes chiffres d'affaires chaque année, grâce aux différents produits proposés aux clients.

Cependant, selon la vice-présidente de l’Assemblée nationale, ces services restent encore à être améliorés du point de vue de leur qualité. Dans ce sens, explique Aissatou Sow Diawara, ‘’la Sonatel, connue sous le label Orange, fait aujourd’hui figure de championne dans le domaine des télécommunications et réalise un chiffre d’affaires fort élevé, conséquence logique d’un leadership affirmé à travers des investissements colossaux effectués, notamment dans la politique de maillage de son réseau sur l’ensemble du territoire national et même en dehors de nos frontières’’.

Toutefois, soutient-elle, ‘’à l’instar d’une frange importante de l’opinion publique, il me semble que des efforts importants restent à faire, notamment en ce qui concerne la qualité du service qui est quelquefois défectueux dans certaines zones du pays et surtout l’exorbitance des prix de certaines offres que propose la Sonatel’’.

Se réjouissant de la tenue de cet atelier, qui devrait permettre d’échanger sérieusement, de discuter, d’analyser profondément, de proposer, de s’interroger justement sur la Sonatel et notamment sur l’impact de ses activités sur les populations, elle ajoute : ‘’Eu égard à l’importance des différentes thématiques de cet atelier, je voudrais solennellement inviter, voire encourager vivement mes collègues, représentants du peuple, à prendre activement part aux travaux scientifiques de ces deux jours, dont les recommandations pertinentes et les conclusions saisissantes pourraient aider les populations à mieux tirer profit de la Sonatel, sans plomber son leadership.’’

Dans la foulée, Aissatou Sow Diawara rappelle que la Sonatel a réussi à réaliser des infrastructures socioéconomiques de base dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). De ce fait, elle estime nécessaire ‘’une collaboration plus que franche et féconde entre une telle entité et la représentation nationale, fondamentale pour relever les défis majeurs de ce secteur catalyseur de croissance économique et sociale’’.

En effet, elle considère que le développement de ce secteur constitue incontestablement le fait majeur de ce siècle. ‘’La révolution numérique, marquée par la convergence entre l’informatique et les télécommunications, a pleinement bouleversé les modèles économiques traditionnels des entreprises, le fonctionnement de nos sociétés et nos modes de vie’’. D’ailleurs, renseigne Mme Diawara, ‘’le secteur des télécommunications, socle et moteur de l’économie numérique, occupe fort heureusement une place de choix dans le PSE’’, puisque c’est un véritable catalyseur de croissance économique et un outil essentiel pour l’amélioration significative de la qualité de vie des populations.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)