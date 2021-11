Soham El Wardini est, dans une déclaration faite hier, revenue sur sa candidature à la mairie de Dakar, avant de remercier ceux qui l’ont portée.

La maire sortante de la ville de Dakar est décidée à briguer les suffrages des habitants de la capitale sénégalaise. Au moment où Barthélémy Dias protestait contre son arrestation, Soham El Wardini, face à la presse, est revenue sur les pérégrinations de son investiture. Après son divorce avec la coalition Yewwi Askan Wi qui a choisi Barthélémy Dias pour la capitale sénégalaise, elle a atterri dans le parti de l’Union citoyenne Bunt bi. Madame Wardini soutient d’ailleurs que cette formation politique lui a tendu la main, à 24 heures de la fin des dépôts des listes, pendant qu’elle traversait des moments sombres.

‘’C’est au dernier moment que j’ai su que je ne serais pas candidate à la ville de Dakar. Vous m’avez offert cette opportunité d’être votre tête de liste et toute l’équipe s’est mobilisée pour que cette liste soit validée. Donc, aujourd’hui, je suis dans l’obligation de remercier tous les Dakarois et les informer que je suis officiellement investie’’, a souri l’ancienne première adjointe de Khalifa Sall.

Elle ne compte pas jouer les figurants, dans cette compétition qui cristallise toutes les attentions, aussi bien dans l’opposition que de la mouvance présidentielle. ‘’Le 23 janvier, c’est l’avenir de notre ville qui se joue. L’avenir de chacune et de chacun d’entre nous. Car chaque Dakaroise et chaque Dakarois aspire à vivre dans la sécurité et la tranquillité, dans un cadre agréable et respectueux de l’environnement’’, pense Mme Wardini.

Cette candidate aux élections locales se dit ainsi prête pour Dakar, afin de répondre aux enjeux du moment et relever les défis de demain. A cet effet, la maire sortante compte, dans les prochains jours, partager son bilan avec la population, pour qu’elle puisse apprécier et juger de la pertinence de maintenir cette équipe municipale.

‘’Toutefois, nous estimons, à la tête du conseil municipal, avoir rempli le contrat de confiance qui nous lie à vous, en vous servant du mieux possible et en tenant nos engagements pour un bien-vivre ensemble’’, indique Soham El Wardini. A ses yeux, le Sénégal s’achemine vers une année électorale, une année d’espoir riche en promesses. Elle souhaite, à ce propos, dès l’ouverture de la campagne, proposer une offre politique à travers un programme qui va décliner, pour les cinq prochaines années, ses ambitions pour la ville de Dakar. ‘’Si nous sollicitons votre confiance, c’est parce que nous nourrissons l’ambition de renforcer la position de Dakar en tant que ville-carrefour du monde. En effet, dans les prochaines années, notre ville va accueillir quatre grands événements de dimension mondiale’’, relève la maire de Dakar.

Elle liste, à ce propos : le Forum mondial de l’eau en mars 2022, le Sommet mondial de la mobilité durable et du climat en septembre 2022, le Sommet mondial de l’économie sociale et solidaire en 2023 et les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Autant d’événements qui, selon l’édile sortante, oblige à soigner l’image de la capitale sénégalaise à travers les projets et les programmes déjà entamés.

HABIBATOU TRAORE