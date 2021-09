Dans le département de Mbour, l’Alliance pour développement de la Somone organise de façon périodique des opérations de nettoyage des plages entre ce village et Guéréo. Toutefois, les jeunes volontaires déplorent l’absence et le manque de considération des autorités locales pour ces activités.

Dans beaucoup de localités, ce sont des associations qui mènent des actions de nettoyage de certains lieux publics. A la Somone, c’est l’Alliance pour le développement de la Somone, sous la houlette de Béatrice Raïssa Diop, qui s’engage pour la propreté des plages entre Guéréo et la Somone. Au cours de ces activités organisées régulièrement sur ces plages, les jeunes du village rivalisent d’ardeur pour maintenir leur environnement propre.

Toutefois, Assane Ndiaye, Président de l’association, fustige l’attitude des autorités locales de la commune qui brillent par leur absence. ‘’Nous avons constaté que nous sommes à notre troisième opération, depuis que nous avons commencé dans la commune de la Somone. Il y a des gens qui sont censé gérer l’environnement. De ce fait, un budget a été voté pour cela. Donc, il n’est pas concevable qu’une telle activité soit organisée, qu’ils soient avisés depuis plus de deux semaines et qu’on ne les voit pas. Nous avons tous quelque chose d’autre à faire, mais on a sacrifié de notre temps pour rendre nos plages plus accueillantes’’, a-t-il déploré.

Très en verve, il ajoute que toutes les fois où ils ont invité les autorités de leur ville à de pareilles occasions, elles ne viennent jamais. ‘’Même pour ramasser les ordures et les acheminer dans les décharges, c’est l’UCG qui est venus nous prêter main-forte, sinon on ne saurait pas à quel saint se vouer’’, s’est-il désolé.

Madame Diop a rappelé, elle, que cette activité s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement, mais également elle permet aux résidents de la Somone de mieux-vivre. ‘’Nous voulons profiter d'un environnement propre, en nous engageant dans la citoyenneté, par ce nettoyage qui devrait être quotidien, mais qui ne l'est pas. Nous avons mis à contribution tous les partenaires du nettoyage, du recyclage et également les pollueurs pour que tout le monde s'approprie cette cause et que nos plages soient belles et attrayantes pour nous d'abord, pour nos touristes ensuite et pour répondre à cet appel du chef de l'État pour ’un Sénégal propre, zéro déchet’. Donc, nous ne faisons pas de politique, nous sommes justes de citoyens engagés. Nous avons la hargne de faire de ce Sénégal un pays propre. Mais ça commence déjà par soi avec des gestes éco-citoyens’’, estime-t-elle.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)