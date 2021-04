Le groupe Sonatel a été sacré lauréat de la meilleure entreprise cotée en bourse, lors de la première édition des BRVM Awards, samedi dernier à Abidjan. LA Sonatel reçoit ce prix pour la deuxième année consécutive, en raison de la qualité de son information financière, sa gouvernance (comité d’audit, nombre de réunions…) et la vie boursière de son titre (liquidité, paiement du dividende, capitalisation). Les BRVM Awards sont le rendez-vous annuel des acteurs du marché financier de l’UEMOA pour célébrer l’excellence en récompensant ses acteurs.

L’action Sonatel a été cotée pour la première fois, le 2 octobre 1998, à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). Depuis lors, elle a connu un succès auprès des actionnaires qui fait qu’au 31 décembre 2019, la capitalisation boursière de la Sonatel se chiffrait à 1 695 milliards de francs CFA, soit 35 % de la capitalisation totale des 46 sociétés cotées à Abidjan.

Par ailleurs, pour améliorer la liquidité du titre et toucher le plus grand nombre de petits porteurs, la Sonatel a procédé, en 2012, à son fractionnement avec un ratio de 10 nouvelles actions pour une action ancienne. Combiné aux bonnes performances de la Sonatel, il a permis d’atteindre le cours record de 28 810 F CFA en 2015, soit plus de 2 800 milliards F CFA de capitalisation boursière.