Sept ans après avoir sorti son dernier album, l’auteur-compositeur Cheikh Lo prévoit un nouvel opus. L’album sera composé de 12 à 13 titres et sera enregistré par le label BMG, à Londres, comme d’habitude. Le chanteur promet que cette création sera exceptionnelle. ‘’Actuellement, on est dans la phase des mixages, ça prend du temps, si tu veux faire du bon travail. Et eux, ils (le label) vont doucement et surement, c’est pour cela. On a tout le temps de bons résultats. Donc, je vous promets pour l’année 2023, un tout nouvel album, de nouveaux horizons’’, a-t-il annoncé, après avoir presté lors du festival du Sahel.

Actuellement, il prépare un single avec une jeune chanteuse sénégalaise. ‘’J’aimerais en faire une surprise. Elle chante bien. Je crois qu'il faut donner la chance à cette jeunesse talentueuse’’, a-t-il indiqué. Mais il a fini par lâcher. La surprise, c’est Adiouza. Même le père de la musicienne n’est pas encore au courant de cela. C’est pour cela que Cheikh Lo aurait aimé que cela soit une surprise.

Malgré son âge, Cheikh est toujours en forme. Il est actif et sa voix reste intacte. Toujours cette fraîcheur sur scène. A la question : c’est quoi votre secret pour rester jeune ? Il répond : ‘’Mais ce n’est pas moi, c’est le Bon Dieu qui nous tient tous, a-t-il d’abord souri. Je vis une vie saine. Quelque part, je peux dire que je mange peu et bien, c’est ça mon secret.’’

Très content après sa prestation, Cheikh Lo a déclaré : ‘’Pour moi, c’est une bonne chose. C’est la première fois que je viens ici, à ce festival du Sahel, précisément à Lompoul. Je trouve que c’est un bel endroit, plein de convivialité. Et la soirée a été belle. Il y a divers groupes qui se sont produits. Il faut encourager cela, pour la culture, précisément la musique. Parce qu’il faut que les promoteurs travaillent main dans la main dans ce pays. Il y a tellement de talents dans ce pays. Il faut les exploiter. Il ne faut pas attendre que ces Européens viennent à chaque fois prendre les artistes pour les emmener. Ils ont cette même sensation, ils reconnaissent les talents’’, a dit le chanteur, invitant les promoteurs sénégalais à travailler avec les artistes.