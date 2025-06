Lors de son discours consécutif à la célébration de la Tabaski, ce samedi, le président de la République a insisté sur l'unité et la cohésion sociale.

Après la traditionnelle prière de Tabaski à la grande mosquée de Dakar, le président Diomaye s'est adonné au rituel du discours. Le chef de l'État a voulu rester dans le contexte du dialogue national. Ainsi, à l’issue de la prière de l’Aïd à la grande mosquée de Dakar, le ‘’Père de la Nation’’ s’est adressé au peuple dans un message empreint de solennité, de spiritualité et d’appel à l’unité nationale, bref de tous les ingrédients susceptibles de cimenter davantage les liens.

“Je sollicite de tous les guides religieux, de tous les imams, de tous les maîtres coraniques des prières continues pour que le Sénégal demeure uni, stable et prospère”, a-t-il déclaré, les mains jointes en signe de recueillement.

Il a insisté, dans son message, sur l’appel à l’unité et à cohésion sociale. “En ce jour béni, j’appelle tous les Sénégalais à perpétuer l’esprit de solidarité, de générosité et de partage, valeurs fondamentales que cette fête incarne”.

Dans la continuité du Dialogue national récemment clos, le chef de l’État a également invité les Sénégalais à maintenir le cap du consensus et de la concertation, au-delà des divergences d’opinions, des divergences politiques. “Le dialogue doit rester le socle de notre vivre-ensemble. Ce n’est qu’en dépassant nos clivages que nous pourrons construire un Sénégal plus fort, plus juste et tourné vers l’avenir”, a imploré le président de la République.

In fine, dans un moment de recueillement, le président a conclu son allocution par une prière pour le Sénégal, implorant la paix, la stabilité et la prospérité pour l’ensemble de la Nation.

Pentecôte

Ce lundi, le président de la République s'est inscrit dans la logique de la Tabaski, en s’adressant à la communauté chrétienne en cette Pentecôte. “En ce Lundi de Pentecôte, je souhaite une excellente fête à toute la communauté chrétienne du Sénégal. Que ce moment de prière et de recueillement contribue à renforcer les liens fraternels qui unissent notre nation. Ce week-end, rythmé par la Tabaski, le pèlerinage de Popenguine et la Pentecôte, nous rappelle combien notre diversité de foi et notre vivre-ensemble sont une richesse précieuse à préserver”.

Mamadou Diop