Thierno Alhassane Sall n’est pas content des scènes de violences physiques et verbales notées hier durant l’examen du projet de loi modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale. Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de l’Energie s’est adressé à ses camarades de l’opposition. D’après TAS, l’opposition ne peut se résumer à l’invective et à la violence.

‘’Ce qui s’est passé, aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, est indigne de la République et participe au discrédit du politique’’, a-t-il déploré. Il pense d’ailleurs que l’opposition doit éviter de recourir aux méthodes qu’elle combat.