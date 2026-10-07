Dans « Yamay Gunguei », le rappeur sénégalais mêle histoire d'amour, paroles en wolof et paysages du Sine Saloum. Un clip tourné entre Palmarin, Fimela, Ndangane et Samba Dia.

« Yamay Gunguei », qui signifie « c'est toi qui m'accompagne » en wolof, est le nouveau clip de Dip Doundou Guiss. Pour ce titre consacré à l'amour, le rappeur sénégalais retarde les décors urbains habituels pour installer son histoire dans les paysages du Sine Saloum.

Entièrement tourné dans la région, le clip fait découvrir Palmarin, Fimela, Ndangane et la route de Samba Dia. Îles, lagunes, mangroves, pirogues et couchers de soleil occupent une place importante dans les images. Le Saloum ne sert donc pas uniquement de décor. Les paysages accompagnent le récit amoureux et participent à l'atmosphère du morceau.

Portée par une mélodie et des paroles en wolof, la chanson évoque la présence de l'autre, celui qui accompagne, rassure et partage le chemin. Le traitement visuel prolonge cette tonalité sentimentale avec des images tournées dans une atmosphère douce et intimiste.

À la réalisation, Boubacar Woyo Traoré, de Stick Production, fait le choix d'une mise en scène sobre et contemplative. La lumière naturelle occupe une place importante et les plans prennent le temps de montrer les lieux. Le rythme, volontairement prêté, contraste avec l'énergie souvent associée aux clips de rap.

La caméra s'attarde ainsi sur les mouvements de l'eau, les embarcations sur la lagune, les routes qui traversent les paysages du Sine Saloum et les dernières lueurs du jour. Plutôt que de multiplier les effets visuels, la réalisation mise sur les lieux et leur capacité à installer une ambiance.

Ce parti pris donne au clip une dimension qui dépasse la seule illustration de la chanson. À travers l'histoire d'amour, les images proposent également une découverte d'un territoire connu pour ses paysages et sa biodiversité.

Le projet comporte par ailleurs une dimension de valorisation touristique. Africa Tourism Solutions a accompagné la production avec l'objectif de contribuer à la mise en lumière de la destination Sine Saloum. Samsung est également partenaire du projet sur le volet technologique. La production se situe ainsi à la croisée de la musique, du tourisme et de l'innovation.

Le choix du Sine Saloum permet surtout de déplacer le regard au-delà des décors urbains habituellement associés aux productions musicales sénégalaises. Entre les mangroves, les bolongs, les villages et les paysages marins, la région offre un cadre différent à un artiste dont l'univers est davantage associé à la scène urbaine.

Dans « Yamay Gunguei », le territoire accompagne donc l'histoire sentimentale sans lui voler sa place. Le couple reste au centre du récit, mais les paysages occupent une part importante de la narration visuelle. La route, l'eau et les couchers de soleil participent à l'ambiance du clip et prolongent le thème de l'accompagnement présent dans le titre.

Le choix de chanter en wolof et de tourner dans le Sine Saloum renforce par ailleurs l'ancrage sénégalais du projet. La musique sert ici de point de départ à une autre manière de montrer le pays, à travers le regard d'un artiste populaire et un territoire moins présent dans les grandes productions musicales.

Disponible sur les plateformes de diffusion musicale et sur YouTube, « Yamay Gunguei » associe ainsi une chanson d'amour à une mise en images du Sine Saloum. Un choix artistique qui fait du paysage l'un des éléments importants du clip, sans le dissocier de l'histoire racontée par la chanson.