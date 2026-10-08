L’ancien sélectionneur du Sénégal réalise une entame prometteuse à la tête des Palancas Negras. Invaincu après quatre rencontres, le technicien sénégalais semble trouver ses marques à Luanda, confirmant la dynamique d'une carrière internationale déjà riche en rebondissements.

Nommé en avril dernier pour un bail de quatre ans à la tête de la sélection angolaise, Aliou Cissé affiche un bilan comptable particulièrement séduisant pour ses débuts. En quatre sorties officielles et amicales, le technicien de 50 ans présente un tableau de marche immaculé : deux victoires, deux matchs nuls, sept buts inscrits pour seulement deux encaissés.

Pour prendre la mesure de son effectif, l'ancien capitaine des Lions de la Teranga a d'abord rodé son groupe lors de deux rencontres amicales. Après un nul inaugural face à la Mauritanie (1-1), l'Angola est passé à la vitesse supérieure en surclassant la République centrafricaine (3-0). Ces dispositions prometteuses se sont confirmées lors du démarrage des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.

Logés dans le groupe B, les Palancas Negras sont allés décrocher un point précieux en Égypte (0-0), au terme d’une prestation solide sur le plan tactique, avant de concrétiser à domicile face au Malawi (3-1).

Le rebond après la parenthèse libyenne

Ce bon démarrage angolais offre à Aliou Cissé une transition idéale après son expérience écourtée sur le banc de la Libye. Sur le banc des Chevaliers de la Méditerranée, le technicien sénégalais avait dirigé huit rencontres pour un bilan équilibré de trois victoires, quatre nuls et une seule défaite. Cette unique déconvenue — survenue aux tirs au but face à la Palestine lors des éliminatoires de la Coupe arabe — avait précipité la fin de son aventure nord-africaine. Désormais remobilisé au sud du continent, l'artisan du sacre continental du Sénégal en 2022 entend inscrire son action dans la durée avec l'Angola.

La suite des qualifications pour la CAN 2027 constitue le premier grand chantier de son mandat. Opposée à l’Égypte, au Malawi et au Soudan du Sud dans une poule B disputée, la sélection angolaise semble avoir trouvé sous les ordres d'Aliou Cissé un équilibre défensif et une efficacité offensive de bon augure pour la suite de la campagne. En définitive, c'est un Aliou Cissé toujours aussi fidèle à sa philosophie de jeu qui continue d'écrire son histoire en tant qu'entraîneur à quelques lieues du bercail.

Mamadou Diop