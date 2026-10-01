Pour le deuxième trimestre de l'année 2026, le taux de chômage (élargi) est estimé à 19,1 % correspondant à une légère hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2025 (19,0 %). Le taux, selon l'ANSD, reste plus élevé en milieu rural (29,2 %) qu'en zone urbaine (12,6 %).

Selon la tranche d'âge, il est de 8,8 points plus élevé chez les jeunes par rapport aux adultes (23,5 % contre 14,7 % chez les adultes). Suivant le sexe, les femmes sont plus touchées par le chômage, quel que soit le groupe d'âge et le milieu de résidence.

Au sens strict du BIT, le chômage est ressorti à 3,2 % au trimestre sous revue. Au deuxième trimestre de 2026, 55,9 % des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail, le niveau d'activité étant plus faible chez les jeunes (46,3 %) que chez les adultes (70,4 %).

Suivant le sexe, les hommes affichent un taux de participation à la main-d'œuvre supérieur à celui des femmes aussi bien en milieu urbain (65,7 % contre 48,0 % pour les femmes) qu'en milieu rural (63,1 % contre 46,5 % pour les femmes). Par ailleurs, le niveau de participation est de 2,4 points supérieur en milieu urbain. En glissement annuel, le taux d'activité a baissé de 0,6 point de pourcentage par rapport à la même période en 2025 (56,5 %).