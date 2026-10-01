Zone modèle Pikine

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de Développement Global 2022–2026, la Fondation « Nous Cims » a développé l'approche des Zones Modèles (ZM) comme un dispositif territorial visant à favoriser des réponses intégrées, participatives et durables aux problématiques de développement. Le Département de Pikine fait partie des territoires retenus pour l'expérimentation de cette approche.

Le processus de construction de la Zone Modèle s'est appuyé sur des diagnostics territoriaux, des consultations des acteurs et l'élaboration de stratégies sectorielles autour de trois domaines prioritaires : Nutrition, Éducation et Employabilité. Ces travaux ont conduit à l'élaboration des Théories du Changement (ToC), récemment mises à jour avec l'intégration du genre, et à la mise en place des Groupes Thématiques (GT).

Ces derniers constituent ainsi des cadres de concertation, de réflexion, de partage d'expériences et de construction collective de réponses aux problématiques identifiées dans la Zone Modèle. Afin de renforcer les connexions entre les différents GT, d'éviter les interventions en silos et de favoriser une vision intégrée du développement territorial, un Inter Groupe Thématique (IGT) a été mis en place.

Celui-ci assure notamment la cohérence entre les GT, la coordination des actions de plaidoyer, la capitalisation des apprentissages et la représentation de la démarche Zone Modèle auprès des autorités et autres partenaires. Dans cette dynamique, les différents GT ont produit, à travers leurs travaux, des analyses, résultats, recommandations, expériences et pistes d'actions qui méritent d'être davantage partagés, valorisés et portés à la connaissance des décideurs et des acteurs du développement du département.

...C'est dans cette perspective que l'IGT a organisé hier un atelier départemental de partage et de valorisation des résultats des Groupes Thématiques. Cette activité, selon Bira Lo, coordinateur de l'Inter Groupe Thématique de la Zone Modèle de Pikine, s'inscrit directement dans la mission de l'IGT qui consiste notamment à assurer la représentation de la Zone Modèle, la coordination des actions de plaidoyer, la communication entre les GT, la promotion des ponts entre programmes et le développement d'une vision systémique de la Zone Modèle.

L'atelier, d'après lui, constituera ainsi un espace de dialogue stratégique entre les GT, les autorités administratives et territoriales, les services techniques, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les autres acteurs du territoire. L'objectif, renseigne M. Lo, est de contribuer à la valorisation et à l'appropriation des résultats des Groupes Thématiques de la Zone Modèle de Pikine afin de renforcer la coordination des acteurs et de favoriser la traduction des recommandations issues des GT, notamment celles intégrant la dimension genre, en actions concertées de plaidoyer et de changement systémique.