Vinicius Junior (26 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) ne cherche pas d’excuse face à son début de saison compliqué avec le Real Madrid. Avec un seul but inscrit lors de ses huit premiers matchs, l’ailier brésilien affiche son plus faible rendement à ce stade d’un exercice depuis 2019-2020. Selon AS, le joueur a conscience de traverser une mauvaise passe et fait son autocritique en interne.

Le Merengue conserve toutefois la confiance de José Mourinho, qui le considère toujours comme une pièce fondamentale de son projet et compte continuer à le soutenir. Vinicius entend désormais profiter de cette période pour retrouver son meilleur niveau, même s’il estime que les critiques et les sifflets se concentrent parfois excessivement sur lui alors que l’ensemble de l’équipe est en difficulté.