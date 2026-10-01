Hier, en Conseil des Ministres, le président de la République a insisté sur la réforme du système éducatif nécessaire à l’orée de la nouvelle année scolaire 2026-2027. Il s’est ensuite appesanti sur la mise en place du Conseil consultatif des Jeunes, la question de la continuité des services publics, ainsi que les initiatives pour renforcer l’économie agricole et la stabilité régionale.

Le Président de la République tient à une rentrée scolaire qui se déroule dans de bonnes conditions. Il l’a dit, hier, en conseil des ministres, avant d’enjoindre le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir une année scolaire stable, performante et inclusive. La priorité sera donnée à la construction et à la réhabilitation des écoles, avec l’objectif d’éradiquer les abris provisoires et de bâtir un système éducatif basé sur l’équité, la performance et l’inclusion.

Le président Bassirou Diomaye Faye veut qu’une attention particulière soit portée à la réforme des curricula et du cadre d’orientation des élèves, avec une montée en puissance du numérique dans l’enseignement, la régulation des réseaux sociaux et le développement de la formation professionnelle et technique. La modernisation de la carte scolaire et la promotion de l’excellence seront également au cœur des préoccupations pour faire face aux défis de l’éducation dans un contexte de transformation rapide.

Le chef de l’État a également souligné l’urgence d’accélérer la réalisation des projets de construction scolaire et de réhabilitation des salles de classe, tout en veillant au recrutement et à la mise en place effective des personnels enseignants. La stabilité sociale et la qualité de l’apprentissage seront ainsi au centre des efforts du gouvernement.

Installation du Conseil consultatif des Jeunes

Une autre annonce majeure concerne la jeunesse avec l’installation officielle du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS). Créée pour mieux associer la jeunesse à la gouvernance du pays, cette instance consultative vise à renforcer la participation des jeunes dans la prise de décision publique. Le président a félicité ses membres et a demandé au gouvernement de veiller à son bon fonctionnement, avec une participation effective des jeunes dans le déploiement des politiques publiques.

Le président a insisté sur l’importance stratégique des jeunes dans le développement du pays, soulignant que leur potentiel doit être pleinement exploité dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Il a donné instruction au Premier ministre d’accélérer le déploiement de la nouvelle Politique nationale de l’Emploi, déjà validée, et d’assurer un suivi inclusif des politiques de jeunesse à travers un dialogue permanent avec les jeunes.

Ainsi, Diomaye Faye a annoncé qu’il recevra désormais les membres du CCJS lors d’une rencontre annuelle, afin d’évaluer les avancées et ajuster les stratégies en fonction des besoins des jeunes.

Continuité des services publics

Hier, le président Faye a souligné auprès de son gouvernement la nécessité de garantir la continuité des services publics. Ainsi, il a ordonné aux ministres et aux responsables des secteurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité des services essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’électricité, et des télécommunications.

Les priorités incluent l’accès aux soins pour tous, l’approvisionnement en eau potable, la fourniture continue d’électricité, ainsi que la sécurisation des stocks de produits de consommation courante. Cra, à ses yeux, la stabilité et la résilience des services publics sont essentielles pour soutenir le développement socio-économique du pays et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Cette annonce intervient dans un contexte où le gouvernement cherche à renforcer la confiance des populations en assurant la disponibilité et la qualité des services, même en période de crise ou de perturbation.

Campagne de commercialisation de l’arachide

Le président a également mis en avant l’importance de la campagne de commercialisation des produits agricoles, notamment l’arachide, en soulignant que l’hivernage 2026 touche à sa fin. Il invite le gouvernement à accélérer les démarches techniques, administratives et financières pour garantir le bon déroulement de la prochaine campagne. La préparation de cette étape cruciale doit inclure, dit-il, un financement adapté à la filière et l’exécution optimale du Plan de Transformation industrielle de la SONACOS.

Il entend par là renforcer le secteur agricole, en soutenant les producteurs locaux et en améliorant la compétitivité de la filière arachidière. Il n’a pas manqué de dire à ses ministres que la réussite de cette campagne est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire, dynamiser l’économie rurale et préserver les emplois.

Conseil interministériel sur le Plan Diomaye pour la Casamance

A la suite du Chef de l’Etat, le Premier ministre a évoqué la tenue prochaine d’un Conseil interministériel dédié au Plan Diomaye pour la Casamance, qui se tiendra à Ziguinchor en novembre 2026. Ce rendez-vous vise à renforcer la cohérence des actions gouvernementales dans cette région, en particulier dans le cadre du processus de paix et de développement durable.

Ce sommet sera l’occasion de faire le point sur les avancées du plan, de définir de nouvelles stratégies pour accélérer la réhabilitation des infrastructures, favoriser l’intégration sociale et économique, et assurer une meilleure gouvernance locale. La région de la Casamance, longtemps marquée par des tensions, bénéficie désormais d’une attention particulière pour favoriser la stabilité et le développement inclusif.