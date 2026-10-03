Teun Koopmeiners (28 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) joue gros dans les prochains mois à la Juventus. Toujours loin du rendement espéré depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta, le milieu néerlandais pourrait être placé sur le marché dès janvier s’il ne parvient pas à inverser la tendance, selon La Gazzetta dello Sport.

La priorité de la Vieille Dame serait une vente définitive lors du mercato hivernal, avec un prix plancher d’environ 25 M€ afin d’éviter une moins-value comptable. Besiktas avait insisté cet été, tandis que Galatasaray, Monaco, Everton, Newcastle et plusieurs formations saoudiennes avaient également manifesté leur intérêt, notamment pour un prêt.