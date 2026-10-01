Selon des sources dignes de foi, la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) a mis hier à la disposition de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar deux individus de nationalité guinéenne. On leur reproche les faits de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs, escroquerie au jugement et d'obtention indue de documents administratifs.

Selon nos interlocuteurs, il s'agit de B. Diallo (né en 1991), lutteur de profession, et O. D. Diallo (née en 1998, commerçante). Selon nos informations, il ressort du dossier de mise à disposition que les susnommés, chacun en ce qui le concerne, s'étaient présentés à la DAF pour l'établissement d'une carte d'identité CEDEAO.

Les investigations menées par les agents dudit service ont permis, selon nos sources, d'établir que les requérants ont eu recours à de faux documents d'état civil. Ils sont tous les deux en régime de garde à vue pour les besoins de l'enquête.

CHEIKH THIAM