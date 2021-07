En marge de l’atelier portant sur le projet ‘’Initiative pour la sécurité routière’’, le coordinateur des projets de lutte contre les stupéfiants et des affaires criminelles de l’ambassade des USA a annoncé la tenue, au Sénégal, du plus grand exercice antiterroriste américain en Afrique. ‘’Je voudrais signaler notre vaste coopération militaire qui comprend l’exercice ‘Flintlock’ qui est le plus grand exercice antiterroriste des États-Unis en Afrique.

Il sera réalisé au Sénégal en début d’année 2022 et va intégrer pour la première fois de manière significative une composante de la sécurité civile avec les forces de sécurité intérieures et aussi les procureurs’’, a indiqué Joseph Denis. Après les assertions du leader de Pastef quant à la menace terroriste qui planerait sur le Sénégal, consécutives au vote à l’Assemblée nationale d’un projet de loi sur le terrorisme, cette annonce pourrait bien alimenter certaines suspicions.