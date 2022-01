Une élection apaisée dans la cité du Rail. Le vote s’est bien déroulé dans la plupart des bureaux de vote à Thiès. Une élection qui est allée au-delà de 20 h. Des lenteurs dues aux trois votes que beaucoup de Thiessois n’avaient pas compris.

Des tensions ont été notées au centre Abdoulaye Yakhine Aidara où le maire sortant de la ville de Thiès, Talla Sylla, a voté. Des jets de pierres y ont été notés, un rassemblement vite dispersé par les forces de l’ordre à coups de grenades lacrymogènes. Mais la grande attraction à Thiès a été le vote du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Idrissa Seck qui a été hué par des jeunes au centre Malick Kairé Diaw. Il a perdu dans son propre bureau de vote. Une première depuis près de 20 ans.

Au bureau de vote 4 où il a voté, c’est le mouvement République des valeurs/Rewmum Ngor de Thierno Alassane Sall, qui arrive en tête avec 84 voix, suivi de Benno Bokk Yaakaar 66 voix et Yewwi Askan Wi 38 voix pour la ville de Thiès. Le président du parti Rewmi était pourtant confiant après son vote. Resté dans l’ombre pendant toute la campagne, Idrissa Seck s’est félicité du bon déroulement de celle-ci, assurant que ‘’ses candidats’’ ont été excellents.

A Thiès, les choses semblent serrées. Jusqu’à 1 h du matin, impossible de connaitre les vraies tendances. Si à Thiès-Est, le candidat d’And Sigguil Thiès est annoncé comme largement vainqueur, les choses restent flous dans les autres communes et à la mairie de la ville. Un coude-à-coude entre Yewwi Askan Wi et And Sigguil Thiès. D’ailleurs, le candidat de cette coalition, Abdoulaye Dièye, a fait une parade à la promenade des Thiessois pour fêter sa victoire, alors que d’autres annoncent le Dr Babacar Diop de Yewwi Askan Wi comme vainqueur.

Le maire sortant Talla Sylla a même félicité ce dernier. Dans le département, les premières tendances annoncent la victoire de Yewwi Askan Wi. A Thiès-Nord, il est annoncé la victoire du candidat de Yaw, Birame Soulèye Diop, et à Thiès-Ouest une victoire de Thierno Alassane Sall, de la République des valeurs. Des tendances qui laissent entrevoir une défaite de la coalition ‘’Mbouru Sow’’. Une débâcle de cette coalition qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive dans la cité du Rail.