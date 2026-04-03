À deux jours de la fête de l’indépendance, la gare de Thiès a accueilli un vernissage d’envergure consacré aux chemins de fer au Sénégal. Organisé par la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), en collaboration avec les GTS, la SENTER et l’Association des anciens cheminots, l’événement met en lumière le rôle déterminant du rail dans la construction nationale et vise à valoriser un patrimoine central dans cette construction.

Représentant le ministre des Transports terrestres, Yankhoba Diémé, empêché pour cause de concertations avec les partenaires sociaux dans un contexte de grève, le ministre de la Culture, Amadou Bâ, a procédé à l’ouverture de l’exposition. Dans son allocution, le ministre a souligné l’importance historique, économique et sociale du chemin de fer, particulièrement pour la ville de Thiès.

« On ne peut appréhender l’histoire du Sénégal sans passer par le prisme du rail », a-t-il affirmé, insistant sur le rôle du réseau ferroviaire dans les dynamiques coloniales, mais aussi dans les espoirs panafricains portés par les pères fondateurs.

Il a également rappelé que Thiès a été un haut lieu de mobilisation sociale. Les premières grandes luttes syndicales, notamment celles des cheminots, ont contribué à éveiller les consciences face aux injustices du système colonial et à poser les bases des mouvements indépendantistes.

Le rail au cœur de la transformation nationale

S’inscrivant dans la nouvelle orientation stratégique impulsée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le secteur ferroviaire occupe désormais une place centrale dans la Vision Sénégal 2050. Le gouvernement entend faire du rail un moteur de croissance et un outil structurant pour le développement économique.

Le ministre a souligné les conséquences de la déstructuration du réseau ferroviaire à partir des années 1990, qui a entraîné le déclin de nombreuses localités autrefois dynamiques. « La disparition du rail a affecté non seulement l’économie, mais aussi le tissu social de plusieurs territoires », a-t-il déploré.

Face à ce constat, les autorités ont pris l’engagement de reconstruire et d’étendre le réseau ferroviaire à l’échelle nationale. Selon lui, le rail constitue une solution plus rationnelle et économiquement viable pour assurer la connectivité du territoire, comparativement à la multiplication d’infrastructures aéroportuaires.

Le ministre a également salué l’expertise sénégalaise développée à Thiès, ancien centre névralgique où étaient fabriquées des pièces ferroviaires, témoignant d’un savoir-faire industriel encore vivant.

Enfin, un hommage appuyé a été rendu aux cheminots, notamment aux anciens travailleurs du secteur. Le gouvernement a été félicité pour ses efforts visant à apurer les arriérés sociaux, longtemps source de difficultés pour les retraités.

« Le renouveau de Thiès sera celui du rail, et le renouveau du rail portera le décollage économique du Sénégal », a conclu le ministre, rappelant le rôle historique de la ville comme foyer de lutte, de conscience politique et d’engagement citoyen.

Ndeye Diallo (Thiès)