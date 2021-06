Thierno Bocoum ne sera pas à la commémoration du 23 juin organisée par le M23. Le président du mouvement Agir a décliné l’invitation sur sa page Facebook. ‘’Quand on est incapable de se prononcer clairement sur une éventuelle candidature pour un troisième mandat de Macky Sall, on doit éviter de porter le combat du M23’’, a posté Thierno Bocoum, publiant l’invitation du M23, rapporte emedia.

‘’La mémoire des jeunes tués doit être préservée d’une telle souillure. Je ne suis pas de ce M23-là. Halte à l’usurpation !’’, a-t-il motivé. Maitre El Hadj Diouf et les différents acteurs du 23 juin, plus particulièrement le Cos/M23 d’Abdourahmane Sow et le mouvement d’Ousmane Ndiaye, ont appelé à un grand rassemblement, ce mercredi 23 juin 2021, à la place de la Nation.

De même, le M2D (Mouvement pour la défense de la démocratie), le parti d’Ousmane Sonko et Barthélémy Dias ont, eux aussi, appelé à un rassemblement au terrain de Grand-Yoff.