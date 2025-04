« Tracés créatifs : réflexions de graphiste ». L’ouvrage a été présenté et dédicacé samedi dernier par son auteur, le designer Abdoul Aziz Fall, à l’Université Gaston Berger. Ce fut l'occasion pour l’enseignant-chercheur et directeur artistique de répondre aux questions des étudiants et d'un public nombreux. Pendant quatre heures, l’auteur a évoqué les raisons de sa publication et les onze thématiques développées dans le livre.