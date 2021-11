Thiès continue de vibrer au rythme de la politique. Les candidats investis rivalisent d’ardeur dans les attaques verbales dirigées surtout contre la coalition ‘’Mbourou ak Sow’’. Des manifestations politiques marquées également par le soutien de certains foyers religieux à des candidats.

Après la validation des listes, l’heure est à l’investissement du terrain. L’arène politique thiessoise est devenue animée. Après Talla Sylla, c’est au tour de Mamadou Lamine Massaly, Thierno Alassane Sall et Moussa Tine de s’en prendre à nouveau au président du parti Rewmi. Profitant d’une rencontre avec des groupements de femmes, Mamadou Lamine Massaly a demandé des comptes au Rewmi sur la gestion des collectivités. ‘’Parmi ceux qui sont allés se réfugier dans des coalitions, figure en première place le Rewmi à qui vous avez confié la gestion de vos communes pendants 15 ans.

Mais les conséquences de cette gestion sont dévastatrices. Vous avez régulièrement plébiscité ce parti à toutes les élections, depuis 2007. Mais en retour, il s’est dressé contre le progrès avec une gestion de 15 ans marquée par le bradage foncier, l’offense récurrente à la morale politique, l’incompétence et le manque de vision’’, a dit la tête de liste de la coalition Bokk Gis Gis dans la commune de Thiès-Ouest. Revenant sur les déclarations de l’actuel maire de la ville de Thiès Talla Sylla, Mamadou Lamine Massaly a réclamé la lumière sur le milliard trois cents millions de F CFA que le Rewmi aurait soutiré à la mairie.

Pour Thierno Alassane Sall, les Thiessois devront faire un choix entre ‘’le camp des patriotes et ceux qui ont fait de Thiès la risée du Sénégal’’. ‘’Le Thiessois est devenu un symbole de trahison, parce qu’eux-mêmes se sont trahis et ont trahi leur serment qu’ils ont fait à Thiès. Ils roulent pour des intérêts crypto-personnels’’, a lancé le candidat à la mairie de la ville de Thiès sous la bannière de la République des valeurs. Une situation que veut corriger Moussa Tine. ‘’Il faut que Thiès retrouve son lustre d’antan. Thiès doit être une ville fière. Nous savons comment faire pour rendre aux Thiessois leur fierté. Moi Moussa Tine, je suis ‘Nittù Thiès’, pas le ‘Nittù Thiès’ dont on parle aujourd’hui, mais un ‘Nittù Thiès’ imbu de valeurs’’, a dit le candidat de la coalition Pencco and Liggey à la mairie de la ville de Thiès. Ce dernier est à la quête de la reconnaissance de son identité thiessoise que beaucoup viennent de découvrir. ‘’Je suis vraiment de Thiès ! Je suis de Thiès et j’aime cette ville. Personne ne connait cette ville mieux que moi. Personne ne l’aime mieux que moi. Et si quelqu’un prouve qu’il a fait mieux que moi dans cette ville, je renonce à ma candidature’’, a martelé Moussa Tine pour répondre à ses détracteurs.

Une recherche effrénée de soutien auprès des guides religieux

Si les candidats comme Talla Sylla ont, depuis les investitures, marqué leurs sorties par des piques contre la coalition BBY et contre Idrissa Seck en particulier, pour d’autres, c’est plus la recherche de soutiens. Pour cela, les foyers religieux sont très prisés. Chaque déclaration de soutien fait l’objet d’une grande mobilisation. Dimanche, le mouvement Jamaatou Ibaadou Rahmane a officialisé son soutien au candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie ville de Thiès, le Dr Babacar Diop. Le candidat d’And Siggil Thiès, lui, continu ses visites dans les foyers religieux de la ville. Abdoulaye Dièye, qui a claqué la porte de BBY, après sa non-investiture, était dernièrement chez le khalife Chérif Nehmé Aïdara de Diamaguène Nimzatt. Il a auparavant reçu le soutien des talibés de Serigne Modou Kara à Thiès. Abdoulaye Dièye est tête de liste de la coalition And Siggil à la mairie de la ville de Thiès et à la commune de Thiès-Est. Il se positionne aujourd’hui comme le plus redoutable adversaire de BBY dans ces deux mairies.

JEANNE SAGNA (THIES)