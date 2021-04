L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et Côte d’Ivoire tourisme ont signé une convention de partenariat, dans le but d’accroître les flux de touristes vers les deux destinations. Le protocole d’accord va permettre aux deux entités d’asseoir une collaboration efficiente à travers des opérations de promotion conjointes à destination des marchés émetteurs communs.

L’ASPT, la compagnie aérienne Air Sénégal SA et une délégation composée de représentants des organisations patronales du secteur privé, de la Fédération nationale des offices et syndicats d’initiatives et de tourisme du Sénégal et du Club des hôteliers de Saly, se sont rendus en Côte d’Ivoire, du 22 au 26 mars, pour une mission de prospection. C’est dans ce cadre que les deux organes de promotion ont convenu de mutualiser leurs efforts pour une résilience sous-régionale face à la pandémie de la Covid-19 qui a gravement impacté le secteur.

‘’Ce partenariat avec Côte d’Ivoire tourisme est une façon de transformer la crise de la Covid-19 en opportunités’’, a indiqué le directeur général de l’ASPT, lors de la cérémonie de signature de la convention, mercredi 24 mars. Selon Pape Mahawa Diouf, ce protocole d’accord constitue ‘’une démarche de soutien à la promotion de circuits combinés pour vulgariser le tourisme sous-régional avec l’organisation d’éductours croisés en Côte d’Ivoire et au Sénégal’’. Pour sa part, la directrice générale de Côte d’Ivoire tourisme, Nassénéba Touré, s’est réjouie de cette initiative qui, selon elle, vise à mutualiser les efforts pour une meilleure promotion des deux destinations’’.