Tournée de Fanny J

La Reine du zouk sera à Dakar pour un concert XXL, le 8 février 2025, dans le cadre d’une tournée qui a débuté en Guadeloupe, puis en Martinique et qui se poursuivra en Guyane (14 décembre 2024) et à Abidjan (1er février 2025), avant de passer par Dakar, Paris et enfin Bruxelles. Selon le producteur Djoe Joseph Dunoyer, qui s’est confié à ‘’EnQuête’’, c’est une occasion de renouer les liens entre les Antilles et l’Afrique. “Je trouve que le public dakarois est très à l’écoute. Il connaît le zouk, mais aussi Fanny J”, a-t-il déclaré, imaginant l'accueil qui sera réservé à l'artiste.

“Je suis content, en tant que producteur, d’être à Dakar”, a-t-il ajouté, lui qui vient de la Guadeloupe, terre de la musique zouk, mais aussi du gwoka, qui établit un lien avec l'africanité à travers les tambours. Ce concert de Fanny J, prévu à la place du Souvenir africain, sera un véritable show avec environ 18 personnes sur scène et des chorégraphies. Des artistes locaux seront intégrés à cet événement grandiose. “Il y aura un artiste très connu ici, référencé, qui sera sur la scène avec nous. Ceux qui écoutent Claudy Siar l'ont sûrement entendu. Ils se sont rencontrés dans son émission. Il y aura également une jeune artiste sénégalaise qui sera sur la scène avec nous. Je dirais qu'il y aura un artiste, que je qualifierais de sénégalais, mais aussi un peu de l'autre côté, qui sera avec nous sur la scène”, a confié celui qui codirige le groupe Gémeaux, une société de production, de communication et d'événementiel.

...Le talent de Fanny J a été découvert durant un concours de chant régional en 2005. Suite à cela, le succès du morceau “Ancrée à ton port”, extrait de son premier album “Vous les Hommes”, la met davantage en avant. C’est d’ailleurs grâce à cet album que sa carrière internationale est lancée. Elle explose sur les scènes d'Europe, d'Afrique, des Antilles, de l'océan Indien et des États-Unis. En décembre 2010, elle sort le single “Secrets de Femme”, proposant de nouvelles sonorités et des collaborations inédites. Ce morceau a été remixé en français sous le titre “Watcha Say” en duo avec Jason Derulo.

Puis, “Okay”, accompagné de son remix signé par le rappeur Black Kent et d'un clip percutant, dominera l'été 2010. En 2013, Fanny J rejoint la compilation Tropical Family, aux côtés de Louisy Joseph et Lynnsha, pour célébrer le Zouk Machine. En 2014, elle sort son troisième album titré “Mes vérités”. Lors d’un concert à guichets fermés au Bataclan, elle annonce une pause musicale pour prendre du recul. Fanny J fait son comeback en 2017 et enchaîne les succès. Forte d’une grande communauté de fans, Fanny J a enchanté son public avec une quinzaine de singles, dont "Toi et Moi" en 2017 et “Ma Partition”.