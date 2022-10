Depuis dimanche, Ousmane Sonko fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Alors qu'il commençait sa tournée politique, le leader de l'opposition a été intercepté par la gendarmerie, à Joal-Fadiouth, dans le département de Mbour. Suite à cet incident, les réactions ont fusé de partout. Il serait ainsi important de voir ce qu'il y a à gagner dans ce périple, puisqu'il faut le dire, il a déjà créé un boom médiatique.

L'élection présidentielle arrive à grands pas et les armes commencent à être affûtées. Et puisqu'il faut aller au combat avec toutes les assurances possibles, il serait important d'anticiper pour espérer jouer les grands rôles. On pourrait ainsi comprendre la démarche d'Ousmane Sonko consistant à faire le tour du pays. Et cela peut être perçu comme une précampagne en vue du scrutin de 2024.

Dimanche, le leader du Pastef a commencé sa tournée, connue sous l'appellation de ''Nemeeku Tour'', dans le département de Mbour, plus précisément dans la commune de Joal-Fadiouth. Suite aux incidents survenus à ce niveau, le monde politique est entré en ébullition. De partout, et dans tous les sens, les réactions ont jailli. En cause, le convoi d'Ousmane Sonko a été intercepté à hauteur de Joal par la gendarmerie. Avec tout le vacarme qui s'est produit autour de cette affaire, force est de constater une chose : la politique, c'est aussi des sacrifices à consentir.

Dans une vidéo, on a pu voir le chef de l'opposition déclarer : "Vous pouvez me frapper, m'arrêter, mais vous allez me laisser continuer mon chemin. Personne ne peut m'intimider. Vous êtes en train de faire ma tournée…''

En réalité, à y regarder de plus près, on constate que les mots de M. Sonko sont assez édifiants. ''Vous faites ma tournée''. Cette phrase a tout son sens.

En effet, l'interception du maire de Ziguinchor par les forces de l'ordre n'a fait qu'accroître sa notoriété et augmenter la sympathie des uns et des autres vis-à-vis de lui. Alors, peut-on considérer cet épisode comme un avantage pour l'opposant ? A-t-il réussi le coup en gagnant l'amour et la sympathie des citoyens, surtout que le Sénégalais est, de nature, très sensible ?

De toute façon, il ne serait pas exagéré de répondre par l’affirmative, vu les nombreuses réactions de soutien de la part de plusieurs leaders de l'opposition. Déthié Fall, qui rappelle au président Macky Sall qu'il n'est pas dans un royaume, mais aussi Cheikh Tidiane Youm du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) qui déclare : "Halte à l'intimidation et au non-respect des droits des citoyens ! Je dénonce avec la dernière énergie les tentatives d'intimidation et de sabotage de la tournée de notre camarade Sonko.'' À cela s'ajoutent les commentaires musclés de beaucoup de personnes qui ont pris la défense de l'opposant.

Les avantages de la tournée…

On se souvient tous de 2011, soit l'année précédant l'élection présidentielle qui a porté Macky Sall à la magistrature suprême. En clair, avant le scrutin de 2012, Macky Sall, futur candidat, avait sillonné le territoire national. Ses différentes tournées avaient été déterminantes et décisives dans sa victoire. Certains pensent même que M. Sall a été très intelligent et même génial de parcourir les localités du pays et même les plus reculées, pendant que beaucoup de ses rivaux étaient encore dans leur long sommeil. C'est ainsi que le président de l'Alliance pour la République (APR) avait réussi à gagner la sympathie, mais surtout, la confiance des Sénégalais.

C'est donc très habile de la part de l'opposant Ousmane Sonko de se rapprocher des populations. La politique, c'est aussi un ensemble d'actes qu'il faut poser. D’où l’appel de Sonko adressé à ses partisans de descendre sur le terrain pour rencontrer les citoyens et leur vendre le programme de son parti. Déjà célèbre et suivi partout, le président du Pastef a proposé un système de gouvernance et de gestion auquel beaucoup de personnes, en l'occurrence les jeunes, ont adhéré.

A l’épreuve des faits, les tournées politiques se sont très importantes pour façonner les carrières des hommes politiques. On l'a vu avec Macky Sall et même avec Khalifa Sall. Avant la Présidentielle de 2019, l'ancien maire de Dakar était un opposant farouche, un adversaire de taille pour le chef de l'État Macky Sall. Durant son temps de gloire, Khalifa Sall était considéré, par certains, comme le futur tombeur du président Sall à l'élection de 2019. Conscient du rôle décisif que joue la fameuse tournée nationale, il a aussi voulu s'y adonner. Mais malheureusement pour lui, une arrestation a tout stoppé.

Suffisant pour constater que M. Sonko a certes du pain sur la planche, mais, en réussissant à surmonter certains obstacles, il est évident qu'il gagnera énormément de points.

En tout cas, s'il n'est pas stoppé pour le reste de sa tournée, on parlera sûrement d'un gain politique énorme. C'est vrai que les foules qui sortent pour scander le nom d'un présidentiable ne constituent pas forcément un baromètre sûr pour s'assurer de sa victoire, mais le ''Nemeeku Tour'' de Sonko peut être une occasion pour lui de se jauger. Et s'il pense déjà que l'interception survenue à Joal est une manigance venue du palais, on peut donc comprendre l'importance, pour un candidat, à sillonner le pays à la rencontre des populations.

Cette situation profite-t-elle vraiment à l'opposant ?

Depuis l'affaire Sonko-Adji Sarr, en passant par tous les épisodes marqués par des tiraillements entre le leader du Pastef et le régime en place, on constate que l'opposant ne cesse de monter en puissance. Cela a même fait dire à certains observateurs que le président Macky Sall ''a fabriqué Sonko de toutes pièces''. Autrement, ''les manigances montées contre lui'' n'ont fait que créer beaucoup plus de détermination chez une bonne franche de la population.

Décidément, Sonko a bien fait de se prononcer à chaque fois qu'il se sent en danger. Les événements de Joal en sont une parfaite illustration. Juste après les accrochages, il a fait une sortie via les réseaux sociaux pour apporter la lumière sur les faits. On se souvient encore quand la masseuse Adji Sarr l'avait accusé de viol. Aussitôt, Ousmane Sonko avait pointé du doigt l'État qui, pour lui, serait derrière ''ce complot''. C'est suite à cela qu'il a fait son fameux appel au ''Mortal Kombat''.

Depuis lors, entre lui et le régime, les coups n’ont cessé de pleuvoir. Et, on peut penser que ces interminables altercations lui sont bénéfiques. En tout cas, c’est la conviction de certains analystes qui pensent même que l'État doit laisser l'opposant vaquer tranquillement à ses occupations. Ainsi, il pourra mener ses activités politiques sans tambour, ni trompette.

Ce qui est important à constater aussi, c'est l'engagement des jeunes pour le leader du Pastef. Autant dire que Sonko compte aller de l’avant. Et réussie, sa tournée peut faire mal.

El hadji Fodé Sarr