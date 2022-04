Plus de 900 participants (combattants et officiels) venus des régions du Sénégal, de pays africains et européens sont attendus pour la 23e édition du Tournoi international de judo de Saint-Louis. A trois semaines de l’événement, le comité d’organisation, qui a fait face à la presse hier, a annoncé que l'édition 2022 est placée sous le sceau des retrouvailles de la famille judo pour repartir sur de nouvelles bases.

Après deux ans de stand-by pour cause de pandémie de la Covid-19, le comité d'organisation du Tournoi international de judo de Saint-Louis est à pied d'œuvre pour relancer l'activité. Prévu pour les 14 et 15 mai prochain dans la vieille cité, les organisateurs sont à la recherche d'un budget de près de 36 millions F CFA pour la restauration et l’hébergement des délégations nationales et internationales.

Mais, à en croire les responsables du comité d'organisation du tournoi, le budget n'est pas encore bouclé.

"Pour le moment, toutes les conditions de financement ne sont pas réunies. Mais nous espérons que les assurances qui nous ont été données par les partenaires de l’évènement seront respectées avant le début des compétitions", a soutenu Ngor Faye. Avant de poursuivre que l'édition 2022 aura un cachet particulier dans l'organisation, avec les retrouvailles de la famille de l'initiateur de l’événement et le comité d'organisation du Tournoi international de judo de Saint-Louis. "Ces retrouvailles étaient le souhait de toute la famille du judo pour perpétuer l'œuvre de l'initiateur du tournoi, feu Ababacar Fall alias Mbaye Boye. Mais grâce à Dieu, les malentendus ont été surmontés. Je ne peux pas parler de différends entre nous. Seulement, il y avait un problème de communication. La preuve, quand on s’est rencontré le premier samedi du ramadan, tout est rentré rapidement dans l'ordre. D'ailleurs, la présence de la fille aînée de Mbaye Boye, Khady Fall, à nos côtés pour ce point de presse, en est une parfaite illustration. Donc, je pense qu’il n’y a aucun problème entre les acteurs du judo à Saint-Louis", a ajouté M. Faye, par ailleurs Président de la Ligue Nord de judo.

Pour la présidente du comité d'organisation, les équipes régionales et les équipes nationales commencent à confirmer leur participation au tournoi. "Comme lors des éditions précédentes, quatre pays de la sous-région, que sont la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali se sont signalés pour participer aux compétitions. Pratiquement, toutes les régions ont également confirmé. Ainsi, plus de 900 tireurs et officiels sont attendus dans la capitale du Nord, pour les 14 et 15 mai", a signalé Aicha Sy Tall.

Pour les organisateurs, l’édition de 2022 ne dérogera pas à la règle : le tournoi sera suivi d'un stage de renforcement des capacités des combattants, mais également des encadreurs techniques.

Il faut noter que la 23e édition du Tournoi international de judo aura comme parrains le président de la Fédération sénégalaise de judo, Babacar Makhtar Wade, et le maire de Médina (Dakar), Bamba Fall.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)