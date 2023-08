Tout comme Bentaleb Sow, Toussaint Manga n’est pas encore sorti de l’auberge. Devant faire face au procureur hier, il a fait l’objet d’un second retour de parquet.

On lui reproche les faits d’appel à l'insurrection et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Le parquet compte ouvrir une information judiciaire contre l’ancien député libéral et membre actuel du Pastef.