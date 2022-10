Trafic des migrants

Des magistrats et policiers venus de la Côte d'Ivoire, d'Espagne, de la France, de la Gambie, de la Guinée, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal vont se retrouver à Dakar, du 4 au 6 octobre 2022, pour se pencher sur l’épineuse question du trafic de migrants et de la traite des personnes. Il s’agira d’un séminaire régional dont l’objectif est de renforcer les capacités des différents maillons de la chaîne pénale sur les difficultés éventuelles rencontrées à l'occasion de leur mission.

À l'issue de cette rencontre, indique un communiqué du bureau des relations publiques de la police nationale parvenu à notre rédaction, des propositions pour le renforcement de la coopération internationale judiciairo-policière vont être émises. La cérémonie d'ouverture va se dérouler en présence du contrôleur général Mame Seydou Ndour, directeur de la police de l'air et des frontières, de représentants du ministre de la Justice et de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal.

...Ce séminaire entre dans le cadre des activités du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) sollicité par le Sénégal. Ce dernier, dit-on, porte sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des personnes. ‘’Doté d'un budget d'environ 6 milliards FCFA (9 millions d'euros) financé par l'Union européenne, le POC a démarré le 29 octobre 2019 pour 3 ans. Il est mis en œuvre par CIVIPOL, opérateur du ministère de l'Intérieur français en partenariat avec la FIIAPP, agence espagnole de coopération et animé par une équipe sénégalo-européenne’’, renseigne.

Ainsi, CIVIPOL ‘’entend, par une approche partenariale, globale et inclusive soutenir prioritairement la lutte contre les réseaux criminels de trafiquants de migrants, en associant les forces de sécurité et de défense, et ce dans le cadre du renforcement de la chaîne pénale. Pour la circonstance, le programme NETCOP, également soutenu par l'Union européenne, a été associé à cette rencontre. Ce dernier a pour objectif d'établir un réseau d'échange et de communication entre les unités chargées de la lutte contre les filières criminelles en Afrique de l'Ouest et à mutualiser les bonnes pratiques professionnelles".