Les Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars se sont réunies, le samedi dernier, pour un séminaire de deux jours, afin d’apporter réponses face aux bouleversements socioéconomiques et politiques du moment.

La crise politique au Sénégal, celle ukrainienne et ses retombées nébuleuses sur le continent africain ont fait l'objet d’un séminaire de deux jours, au sein du parti Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars. À l’issue de la rencontre, ce week-end, des recommandations ont été faites pour la résolution de ces crises, mais également pour calmer la tension sociopolitique du pays, à l’approche des prochaines échéances électorales de 2024.

S’agissant de la crise structurelle qui s’est installée dans la sous-région, les FDS/Les Guelwaars condamnent, avec la plus grande fermeté, ‘’les massacres au Tchad et dans d’autres pays d’Afrique par des apprentis dictateurs qui ne comptent que sur la violence et la terreur pour s’éterniser au pouvoir’’.

Dans ce sens, me Dr Babacar Diop et ses camarades de parti exhortent, dans une déclaration parvenue, hier, à notre rédaction, les pays membres de la CEDAO d’exiger le respect de la limitation des mandats et le renforcement de la démocratie, car, selon eux, de graves et profonds dégâts humains, politiques, économiques et sociaux sont provoqués par la question du troisième mandat en Afrique.

‘’Considérant l’impunité, l'instrumentalisation de la justice et la vassalisation des autres institutions de la République pour éliminer les opposants politiques sérieux et ouvrir la voie à une troisième candidature illégale et illégitime de Macky Sall en 2024 et les graves menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité du pays du fait de la volonté de Macky Sall de se maintenir au pouvoir contre la Constitution et l’éthique’’, les FDS requièrent l’arrêt de l’instrumentalisation des institutions qui constituent la colonne vertébrale d’un État démocratique et l’arrêt de toute forme d’élimination politique des acteurs de l’opposition par l’instrumentalisation de la justice.

Elles sollicitent, de surcroît, de Macky Sall de ‘’renoncer à tout projet de briguer un troisième mandat au nom de la stabilité politique et sociale du Sénégal et appellent toutes les forces vives de la nation à la mobilisation pour constituer un vaste bouclier contre la tentation suicidaire de la troisième candidature de Macky Sall’’.

Considérant l’enjeu de l’élection présidentielle de 2024 qui est une occasion historique de tourner la page de plus de soixante ans de mal gouvernance et de corruption pour ouvrir une nouvelle ère de gouvernance fondée sur la justice, la transparence et la reddition des comptes, les FDS invitent toutes les structures du parti à l’organisation et à la mobilisation pour préparer la campagne de parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2024 et la tournée nationale et internationale que le secrétaire général et la direction du parti entameront en novembre prochain.

Vers la construction d’une large coalition

L’appel à prendre des mesures d’urgence, par le gouvernement, appropriées pour la baisse du coût de la vie et à répondre à la demande sociale, a été aussi lancé par les Guelwaars. ‘’Les Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars recommandent la mise en place d’une dynamique unitaire pour une meilleure prise en charge des revendications des syndicats et des organisations consuméristes, et donnent mandat au leader du parti, Dr Babacar Diop, et au Directoire politique national d’ouvrir des négociations avec les forces politiques et les mouvements sociaux qui partagent la vision et les principes de FDS/Les Guelwaars, pour constituer une large coalition capable de garantir la victoire à la Présidentielle de 2024 et de conduire le redressement politique, économique et social du pays’’, indique la note.

Puis, conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays, le parti exige du ministre de l’Intérieur la délivrance sans délai de son récépissé.

En outre, les FDS/Les Guelwaars demandent une mobilisation de la communauté internationale pour une résolution définitive du différend entre l’Ukraine et la Russie dont les retombées humanitaires, économiques et diplomatiques sont énormes. Elles manifestent leur solidarité à tous les peuples d’Afrique qui luttent dignement pour la démocratie et appellent à la responsabilité des élites politiques et militaires en Afrique dont la vocation est d’être au service exclusif des populations, malgré ‘’l'échec des élites politiques civiles en Afrique de l'Ouest et la récurrence des coups d'État militaires qui portent un coup dur à l’État de droit et fragilisent les institutions démocratiques’’.

