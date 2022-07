Un CRD tenu hier a permis au ministre de l’Environnement et du Développement durable de faire le point sur le bilan de la campagne de reboisement de l’an 2021 pour la région de Dakar.

Un comité régional de développement (CRD) spécial pour la préparation de la campagne de reboisement de l’année 2022 a été organisé hier par le ministre de l’Environnement et du Développement durable. Abdou Karim Sall a confié, lors de cette rencontre, que les aléas et les changements climatiques ont fortement fragilisé les systèmes de production agro-sylvo-pastorale dans notre pays, entrainant la chute des taux de productions, la raréfaction des points d’eau, la dégradation des terres et l'appauvrissement des sols. Ils ont, selon lui, affecté les grands équilibres écologiques entrainant la dégradation des ressources naturelles.

Devant cette situation, poursuit-il, la restauration du potentiel forestier à travers le reboisement et la conservation des sols s’avère une voie incontournable. C’est la raison pour laquelle ce CRD a été, selon lui, tenu pour une synergie de toutes les parties prenantes, afin de repenser les voies et moyens à mettre en œuvre pour assurer une bonne campagne de reboisement 2022, pour de reverdir l’ancienne région du Cap-Vert, pour ne pas dire celle de Dakar.

C’est la raison pour laquelle il a confié que ce CRD mérite d’être dupliqué dans toutes les régions. Dans ce sens, il a promis qu’une correspondance sera envoyée à l’endroit de tous les gouverneurs pour que chacun le tienne dans sa région.

En outre, d’après M. Sall, les efforts combinés du service forestier, de l’Agence sénégalaise de la grande muraille verte (ASERGMV), des collectivités territoriales, des acteurs privés, de divers programmes et projets, des ONG et autres partenaires ont permis de réaliser, pour l’année 2021, dans la région de Dakar, 1 100 110 plants produits sur des prévisions de 1 620 000 plants, soit 68 % des objectifs que le ME2D s'était fixés. Ces réalisations s'échelonnent comme suit : 49,42 ha de plantations massives, 35,8 km de plantations linéaires, 12,17 ha de plantations de restauration et, enfin, 245,2 ha de foresterie urbaine.

‘’Il faut signaler que le taux obtenu aurait pu être plus élevé, n'eût été un certain nombre de contraintes venues entraver le cours de l'exécution. Contraintes parmi lesquelles se comptent la vétusté des infrastructures de production de plants, le manque d’eau de même que la pandémie de la Covid-19 qui a limité le déplacement des personnes chargées de l’entretien des plants, entre autres. Mais il n'est pas trop tard, car, pour cette campagne de reboisement 2022, la participation de tous les acteurs et la synergie des interventions seront au rendez-vous, j'en suis certain. Pour votre information, uniquement pour la région de Dakar, la situation provisoire de la production est de 810 000 plants, toutes espèces confondues. À cet effet, j’invite les maires et présidents de conseil départemental à s’approcher du service des eaux et forêts (SEF) pour la mise à disposition des plants. Je les exhorte aussi à apporter leur soutien et à s’impliquer pleinement aux côtés du SEF et de l’ASGMV pour un bon déroulement de la campagne’’, a souhaité le ministre.

Pour M. Sall, la campagne de reboisement, en tant que résultante d’un aménagement et d’une mise en valeur durables des ressources naturelles, se veut une contribution au maintien de la diversité biologique, à l’augmentation des possibilités de séquestration du carbone et à la lutte contre la pauvreté, y compris le rééquilibrage des phénomènes de migration interne, grâce à la valorisation des potentialités de chaque zone. Elle offre l’opportunité d’une véritable dynamique territoriale porteuse de développement et d’espoir pour des milliers de jeunes souvent perdus dans les chemins de l’émigration et de femmes en quête d’autonomisation.

‘’Il s’agit, dès lors, de fixer une bonne partie des populations par de réelles possibilités d’autopromotion et des perspectives économiques indéniables aux communautés par la valorisation des ressources et l’amélioration de leurs conditions de vie. Alors, osons donc rêver ensemble. Investissons dans la restauration et la conservation de nos écosystèmes et pour la gestion écologique de notre cadre de vie, afin d'assurer un développement durable dès à présent et en vue des générations futures. Cela permettra de reverdir Dakar en lui restituant son nom d’antan : le Cap-Vert’’, a indiqué Abdou Karim Sall.

Dans le cadre du programme ‘’Xeyu Ndaw Yi’’, informe-t-il, 10 000 jeunes sont recrutés par le département qu’il dirige et sont prêts à les accompagner durant tout le processus de mise en œuvre de cette campagne. Spécifiquement pour la région de Dakar, les 1 677 jeunes enrôlés sont répartis ainsi qu’il suit : 647 jeunes pour l’ASERGMV, 635 jeunes pour le compte de la DEFCCS et 395 jeunes pour la Direction de l’Environnement et des Établissements classés (DEEC). Ils seront pleinement utilisés.

CHEIKH THIAM