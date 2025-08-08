Publié le 8 Aug 2025 - 08:40

Élaboration de la politique nationale d'emploi à Kaolack 

 

Le ministre  du Travail et de l'Emploi, Abass Fall était hier à Kaolack,  dans le cadre d’un comité régional de développement (CRD) qui porte sur l'élaboration de la politique nationale d’emploi. Le ministre a tenu à préciser que le président de la République, Bassirou  Diomaye  Faye, a  donné des directives fermes pour que l'on puisse élaborer dans un délai appréciable une politique nationale d’emploi innovante. 

‘’Nous avons pensé que pour bien élaborer une politique nationale d’emploi, il nous faut l’aspect inclusif.  C’est pourquoi nous avons tenu  à développer des concertations nationales  dans toutes les régions du Sénégal afin de fédérer tous ceux qui s’activent autour de la création ou du développement de l’emploi en vue de les fédérer autour de ce document qui sera bientôt élaboré’’, a indiqué M. Fall qui ajoute que  c’est justement l’objet de sa présence à Kaolack, une région qui va servir de test  dans le cadre de ces concertations. D’après lui, une présentation   des moyens et objectifs pour  mettre en œuvre l'élaboration de cette politique nationale d’emploi a été faite. 

Il a été très satisfait de la tenue et de la qualité des débats sous la supervision du gouverneur.  ‘’Nous avons pris bonne note des interventions développées. À l’issue des travaux, nous aurons un document provisoire  qui pourra nous indiquer ce qu'il faut  pour que Kaolack, avec son potentiel et sa spécificité, afin que cette localité soit un des greniers dans lequel nous allons puiser pour créer beaucoup d'emplois’’, a conclu Abass Fall.

economie
