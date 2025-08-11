Des chefs d’État, des PDG de multinationales et des champions de l’agroalimentaire se préparent à converger vers Dakar, pour le Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFS Forum), qui se tiendra du 31 aout au 5 septembre 2025. Cet événement, considéré comme le plus grand rassemblement mondial sur l’agriculture et les systèmes alimentaires en Afrique, réunira plus de 6 000 délégués issus de plus de 90 pays.

L’objectif du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFS Forum) est limpide : façonner l’avenir de l’agriculture africaine et catalyser une transformation qui s’attaque à ‘’la pauvreté, à la malnutrition et aux impacts du changement climatique’’.

Sous le thème ‘’La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires’’, le forum veut mettre l’accent sur le rôle central des jeunes dans cette révolution. Cette édition de l’AFS Forum est un moment décisif, s’inscrivant dans la lignée de l’initiative ambitieuse de l’Union africaine, ‘’le CAADP (Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique)’’, qui dispose d’un financement de 100 milliards de dollars pour moderniser le secteur.

Soulignons que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, devrait présider l’ouverture de l’événement en tant que chef d’État hôte, aux côtés du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne. D’anciens dirigeants africains de renom seront également présents, tels que SE Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de la Tanzanie, et SE Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin.

Ces personnalités de haut niveau rejoindront une coalition puissante de leaders du secteur public et privé, de décideurs politiques, d’institutions financières, de chercheurs ainsi que d’agriculteurs et de champions de la jeunesse. Parmi eux, Alice Ruhweza, présidente de l’Agra, le Dr Lawrence Haddad, directeur exécutif de la Global Alliance for Improved Nutrition (Gain), et Lord Collins of Highbury, ministre pour l’Afrique du FCDO du Royaume-Uni. Ensemble, ils comptent travailler à définir ‘’un programme d’action concret pour une croissance inclusive et durable, axé sur l’innovation et la résilience’’.

Le programme du forum sera structuré autour de cinq piliers thématiques, chacun conçu pour traiter un aspect clé de la transformation des systèmes alimentaires.

Le premier pilier, ‘’Santé et nutrition’’, cherchera à s’attaquer à la malnutrition chronique sur le continent. Le deuxième, ‘’Emplois pour les jeunes et les femmes’’, aura pour objectif de créer ‘’10 millions d’emplois d’ici 2030’’. Le troisième volet, le ‘’Financement de la transformation’’, explorera des mécanismes innovants pour mobiliser les capitaux nécessaires à l’agriculture. Le quatrième pilier, ‘’Technologie et innovation’’, mettra en avant des solutions de pointe comme l’intelligence artificielle en agriculture et l’irrigation solaire. Enfin, le forum abordera la ‘’Résilience climatique’’ en se concentrant sur des stratégies d’adaptation face aux défis croissants des sécheresses et inondations.

Mais avant d’en arriver au jour J, les organisateurs se montrent enthousiastes. ‘’Nous sommes ravis d’accueillir des leaders influents qui partageront leurs idées et leurs expériences’’, a déclaré le directeur général du forum, Amath Pathé. Il ajoute : ‘’Mais nous nous engageons tout autant à rendre cet événement inclusif. Nous encourageons la jeunesse du Sénégal, de l’Afrique de l’Ouest et de tout le continent à nous rejoindre, à apprendre de ces leaders et à partager leurs propres histoires. Ensemble, nous pouvons stimuler un changement significatif et l’innovation dans nos systèmes alimentaires.’’

À propos du Forum africain sur les systèmes alimentaires, soulignons que depuis 2010, il s’est élargi à tous les aspects des systèmes alimentaires, de la production à la nutrition, en passant par le commerce et les infrastructures. Il reste une plateforme annuelle essentielle pour le partage de connaissances, la facilitation des investissements et le développement de partenariats cruciaux pour l’avenir du continent.

MAMADOU DIOP