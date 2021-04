L’UAM ne dispose pas encore de sa loi-cadre et les chantiers de l’université sise à Diamniadio n’avancent pas. Deux raisons qui ont poussé la coordination du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) de l’établissement à monter au créneau.

Après avoir observé 72 heures de grève, la section Saes de l’université Amadou Makhtar Mbow exige l’effectivité des textes réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. En conférence de presse, hier, les syndicalistes ne comprennent pas qu’après deux années d’exercice, l’UAM ne dispose toujours pas de statut sur son organisation et son fonctionnement. ‘’Pourtant, depuis plusieurs mois, les textes de l’UAM amendés ont été envoyés à la tutelle pour signature, sans retour. Sans ces derniers, le bon fonctionnement de l’université reste grandement perturbé’’, indique le coordonnateur de la section. Au sortir de son assemblée générale du mercredi 14 avril, elle a retenu une plateforme revendicative et interpelle le chef de l’Etat.

‘’La coordination Saes de l’UAM exige également la reprise immédiate des chantiers de l’université à Diamniadio et leur livraison avant la rentrée universitaire 2021-2022. Avec un nombre d’étudiants en constante augmentation, l’UAM, qui se veut une université d’excellence, n’est plus en mesure d’accueillir convenablement ses étudiants. En effet, le campus actuel sur Dakar ne permet plus de répondre aux exigences d’une formation professionnalisante de qualité. Ce point est d’autant plus crucial que sur le site de Diamniadio qui abrite l’UAM, d’autres infrastructures telles que le centre et le village olympiques avancent à grands pas. Seule la construction du campus pédagogique de l’UAM est en attente. Ce qui n’est pas normal’’, déclare Richard Demba Diop.

Cette deuxième université de Dakar a été créée par décret n°2012-1474 du 24 décembre 2012. L’université Amadou Mahtar Mbow est située dans le pôle urbain de Diamniadio et fait partie du projet ‘’Dakar campus régional de référence’’ (DCR) ayant pour ambition de faire du Sénégal le centre d’enseignement supérieur de référence de la sous-région, sur les secteurs-clés de l’économie.

En effet, l’UAM est axée sur la promotion de la recherche scientifique et technique, pour répondre aux besoins sociaux et économiques du Sénégal. L’objectif du gouvernement est d’en faire une ‘’université d’excellence de rang mondial’’. Sauf qu’en ce moment, les actes ne suivent pas ces grandes ambitions. Le siège de l’université se résume à un immeuble sis à la cité Keur Gorgui.