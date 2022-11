L'Union patronale des mareyeurs exportateurs du Sénégal (Upames) qui regroupe les industries à terre de la pêche du Sénégal, qui ont pour vocation d'exporter la totalité de leurs productions de produits de la mer, à l’état frais, congelé, en entier ou transformés par voie aérienne et maritime, se prononce sur la grève de l’Intersyndicale du secteur primaire agriculture-pêche-élevage.

Elle rappelle, dans un communiqué, que dès le début du mouvement, elle avait pris l’initiative de rencontrer le bureau de l’Intersyndicale pour apaiser la situation et tenter d’amoindrir l’impact des conséquences, notamment sociales et financières qui en découlent et que nous estimons déjà à des dizaines de milliards de francs CFA.

‘’Ces mouvements conduisent aussi irrémédiablement à une dégradation de notre image et à des pertes de parts de marché en Europe, notre principal marché, au profit de nos concurrents de la Mauritanie et du Maroc, suite au refus des agents du ministère des Pêches et de l’Économie maritime de nous délivrer les documents sanitaires requis pour l’exportation de nos produits, durant leurs périodes de grève, devant l’ampleur de la durée et face à la radicalisation de leurs mouvements qui sont maintenant quasi continus’’, lit-on dans la note.

‘’Depuis deux semaines, nous sommes maintenant contraints de cesser nos activités. Aussi, dans le contexte mondial actuel, ces mouvements fragilisent tous les acteurs qui ont déjà tant souffert de la crise liée à la pandémie Covid et menacent, à court terme, l’existence même de nos entreprises en compromettant durablement et inéluctablement la survie de nos entreprises.

Par ailleurs, ces effets se répercutent sur toutes les autres activités connexes du secteur et impactent d’ores et déjà les autres maillons de la chaine de valeur : pêcheurs, mareyeurs, transporteurs, transitaires, compagnies aériennes, fournisseurs d’intrants et de glace, etc.’’. En outre, l’Upamas invite ‘’toutes les parties à l’apaisement, à faire preuve de dépassement et à renouer les fils du dialogue, afin de trouver le plus rapidement possible des solutions durables qui préservent les intérêts de toutes les parties prenantes et la paix sociale, avant qu’il ne soit trop tard’’.