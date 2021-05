La startup sénégalaise Mburu a reçu un financement de 243 millions de F CFA du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) via son fonds Wic Capital et WE! Fund, et de l’UNCDF (United Nations Capital Development Fund) dédié aux petites et moyennes entreprises (PME). L’annonce a été faite dans un communiqué du Fonsis reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Le fonds WIC Capital et WE! Fund du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) du Sénégal et le fonds UNCDF (United Nations Capital Development Fund) dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) ont alloué, hier, un investissement d’une valeur de 243 milliards de francs CFA à la startup sénégalaise Mburu.

‘’Cet investissement de 243 millions de F CFA réalisé par WIC Capital et WE! Fund est un mix de capital et de quasi capital. Ce quatrième investissement de WIC Capital a été réalisé avec la participation de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der-FJ). WIC Capital a, à ce jour, syndiqué près de 750 millions de F CFA dans des entreprises africaines dirigées par des femmes. Créée en 2019, WE! Fund, une société de capital investissement mise en place par le Fonsis et Uncdf, est spécialisée dans le financement des projets contribuant à l’autonomisation économique des femmes. WE ! Fund a apporté 120 millions F CFA pour la concrétisation de l’opération’’, renseigne un communiqué du Fonsis reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Il faut noter que Mburu est une marque de boulangerie créée en 2019 à Ngaparou, dans la région de Thiès, et exploitée par la société Patria. Cette startup est spécialisée dans la production et la commercialisation de pain, de viennoiserie et de pâtisserie à base de matières premières locales (mil, maïs, sorgho, fruits de saison, etc.). D’après le communiqué, ces céréales sont encore peu utilisées dans la boulangerie sénégalaise, en dépit de leur valeur nutritive et leur disponibilité locale. ‘’Mburu a développé toute une gamme de produits de boulangerie autour de la promotion des céréales locales sèches, en substitution du blé importé habituellement. Mburu a parallèlement développé un réseau de distribution s’appuyant sur des groupements féminins en milieu rural. Cette vision intégrée de Mburu permet de structurer une chaine de valeur assurant des débouchés pour les producteurs de céréales locales et assurer des revenus aux femmes transformatrices mobilisées’’, rapporte la même source.

Pour la fondatrice de Mburu, cet investissement leur permettra de poursuivre leurs innovations qui résident dans la digitalisation de leurs chaînes de production et de commercialisation, et constitue la première étape vers leur volonté de s’étendre sur tout le territoire national. ‘’Le partenariat avec ces deux acteurs, WIC Capital et WE! Fund qui œuvrent à l’autonomisation des femmes, nous apporte, en outre, une possibilité évidente de croissance par le renforcement de nos outils de production et, par ricochet, une touche positive sur la vie de femmes distributrices de nos produits et productrices de céréales locales avec qui nous collaborons’’, témoigne Isseu Diop Sakho.

Le communiqué rappelle que les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie occupent une ‘’place de choix’’ dans l’alimentation de la population sénégalaise et ont su ‘’résister à la crise’’ de la Covid-19. Y inclure la distribution numérique et l’utilisation des céréales locales est un facteur de pérennisation de l’entreprise. ‘’Investir aux côtés de WE! Fund dans ce type d’entreprises est un autre pas vers le renforcement du secteur privé africain, contribuant ainsi à la création d’emplois, à l’innovation et à la croissance du PIB de nos États. Il s’agit de notre premier investissement commun et nous espérons que ce partenariat financier saura être étendu à d’autres femmes entrepreneures’’, renchérit la directrice exécutive du fonds, Évelyne Dioh Simpa.

Pour sa part, le président de WE! Fund Babacar Gning, a indiqué que cette startup a su les ‘’séduire’’ par son approche qui permet de consolider une chaîne de valeur dans le domaine de la souveraineté alimentaire. ‘’En plus de générer un impact positif sur l’autonomisation économique des femmes, Mburu crée un nouveau modèle de production et de distribution de pain et de viennoiserie sur l’ensemble du territoire national en y incluant des zones qui sont souvent dépourvues de produits boulangers de qualité ; contribuant ainsi à l’équité territoriale. Nous saluons notre collaboration avec WIC Capital dans ce projet qui confirme l’émergence d’un investissement en capital sénégalais adapté aux besoins de nos PME’’, dit-il.

MARIAMA DIEME