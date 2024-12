L’équipe nationale du Sénégal de handball féminin a perdu en finale du Championnat d’Afrique des nations contre celle de l’Angola, ce samedi, sur le score de 18 à 27. Les Angolaises remportent ainsi leur cinquième titre d’affilée, le seizième de leur histoire. Un adversaire jugé un cran au-dessus par le sélectionneur national Yacine Messaoudi, qui a salué la combativité de ses joueuses, néanmoins.

Les Lionnes ont échoué face à l’épouvantail angolais en finale du Championnat d’Afrique des nations de handball féminin. Les Sénégalaises ont vu leur rêve de décrocher le premier titre continental de l’histoire du handball féminin sénégalais se briser en terre congolaise. Face à l’Angola, ce samedi, l’équipe du Sénégal a perdu sur le score de 18 à 27. Elle termine vice-championne pour la troisième fois, après 1974 et 2018. Un échec que le sélectionneur national explique par la force de l’adversaire, l’Angola, qui, une fois de plus, a démontré sa suprématie sur le continent en décrochant son cinquième titre d’affilée, le 16e de son histoire. ‘’On est arrivé en finale face à l’ogre angolais très entamé sur le plan physique. C’est une équipe redoutable, qui a le niveau des équipes européennes. Pour prétendre à une victoire face à ce type d’adversaire, il faut être en pleine possession de ses moyens. Ça, c’est le petit regret que j’ai parce que ce n’était pas notre cas. Autant on a livré un match avec beaucoup de courage, de détermination, mais la marche était trop haute’’, a déclaré Yacine Messaoudi dans un entretien avec le service communication de la Fédération sénégalaise de handball (FSHB).

Le coach a aussi souligné la jeunesse de son groupe pour justifier la défaite face aux Angolaises. ‘’Malheureusement, mon effectif est très peu fourni. On est dans une phase de renouvellement. Il y a beaucoup de jeunes, après énormément d’arrêts de joueuses emblématiques de la dernière décennie. Donc, on a manqué de profondeur de banc’’.

La défaite contre le Congo, un ‘’tournant de la compétition’’

Néanmoins, Messaoudi a retenu du positif dans la prestation de ses joueuses, qui ont montré une attitude psychologique extraordinaire. ‘’Pour autant, je retiens de cette compétition l’état d’esprit de mon équipe qui a été fabuleux, avec beaucoup d’adversité et une vraie volonté de rendre fier le peuple sénégalais et d’aller le plus haut possible pour arracher cette qualification au Championnat du monde. J’espère qu’on va pouvoir surfer sur cette dynamique afin de préparer les prochaines échéances, notamment cet événement qui est le Mondial’’, s’est-il réjoui.

L’entraineur a apprécié l’entrée en matière de son équipe qui a maitrisé son sujet avec deux victoires contre les deux petits poucets du groupe A. ‘’On sort d’une compétition où on a été vice-champion d’Afrique. On a démarré la compétition en douceur parce qu’on a rencontré deux adversaires qui étaient les plus faibles du groupe, à savoir le Kenya et le Cap-Vert’’.

Yacine Messaoudi est satisfait de la force de caractère de ses joueuses face à des adversaires comme l’Égypte et l’Algérie, plus coriaces que les deux premiers.

Mais le Franco-Algérien a moins aimé le rendu face au Congo, qui a stoppé la série victorieuse des Lionnes lors de la cinquième et dernière journée. D’ailleurs, cette défaite a relégué le Sénégal de la première à la troisième place du groupe A. ‘’Ensuite, on a les trois gros morceaux de la poule. On a enchainé deux victoires contre l’Égypte, qui sera demi-finaliste, et l’Algérie, avant de perdre contre le Congo. Sur ce match, on n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait. On était déjà en quarts de finale, on a fait un petit peu tourner’’.

Ce revers a servi de piqûre de rappel à Ndougou Camara et ses coéquipières, selon le sélectionneur national. ‘’Mais c’est un match qui est un tournant de la compétition, parce qu’on a beaucoup appris de cette défaite. On a pu justement appliquer les remédiations dès les quarts de finale où on a affronté le Cameroun qui était un gros morceau de la compétition, habitué à jouer des finales. Elles ont joué les deux dernières finales de la Can. Là, on a fait vraiment un gros match sur le plan tactique pour faire déjouer cette équipe pleine d’individualités. Cela nous a permis d’atteindre les demi-finales où on a joué contre la Tunisie qui fait partie des équipes les plus techniques du continent. Là encore, on a effectué un gros, gros match qu’on a maitrisé du début à la fin avec un vrai contrôle du rythme de la rencontre’’.

‘’Merci infiniment aux Sénégalais de nous avoir portés’’

Le coach et ses joueuses ont été sensibles au soutien du peuple sénégalais. Selon lui, cette marque de sympathie a été d’un grand soutien pour l’équipe. ‘’On a reçu un nombre incalculable de messages de soutien. On a vu qu’il y a une ferveur et que le peuple sénégalais était derrière nous. Cela nous a donné énormément de force pendant cette compétition. Et on voulait rendre le peuple fier. Merci infiniment aux Sénégalais de nous avoir portés. Grâce à vous, on a atteint cette finale’’, a confié Messaoudi reconnaissant.

Au lendemain de la finale perdue contre l’Angola, à Kinshasa, le président de la République a adressé un message d’encouragement à l’équipe nationale du Sénégal vice-championne d’Afrique, via sa page X. Une réaction bien accueillie dans la Tanière des Lionnes. ‘’Le groupe était très fier de recevoir ce message de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cela nous a touchés, émus. Cela nous donne beaucoup d’énergie pour continuer à progresser et porter haut le drapeau du Sénégal’’, s’est réjoui Yacine Messaoudi.

REACTION BASSIROU DIOMAYE FAYE ‘’Le Sénégal croit en vous’’ ‘’Aux Lionnes du Sénégal : votre parcours jusqu'en finale du championnat d'Afrique de handball 2024 démontre une grande combativité. Je vous encourage à continuer le travail avec la même détermination. L’avenir vous réserve de grandes réussites. Le Sénégal croit en vous.’’

LOUIS GEORGES DIATTA