C’est à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar que Coura Ndiaye alias Coura Macky, sa sœur et son beau frère sont venus solder leurs comptes. La première nommée reproche au couple le délit de vol portant sur six millions de francs CFA.

Abibatou Ndiaye et son époux Mbaye Sow ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivis pour vol et complicité de ce chef, ils ont été attraits à la barre par Coura Ndiaye, plus connue sous le sobriquet de Coura Macky. Cette dernière estime le montant du préjudice à 5 millions de francs CFA. Souvent en déplacement aux États-Unis, Coura Macky avait embauché sa sœur Abibatou Ndiaye comme femme de ménage. Celle-ci logeait chez sa sœur avec le fils de cette dernière. Un jour, Coura, qui avait besoin d’argent pour faire une transaction urgente, appelle sa sœur et lui demande d’aller chercher son menuisier, pour qu’il défonce la porte sa chambre, pour qu’elle puisse prendre l’argent qu’elle avait caché sous son matelas.

Abibatou a passé outre les recommandations de sa sœur et a préféré appelé son époux Mbaye Sow. Au lieu de prendre les 4 millions de francs CFA dont avait besoin sa sœur, Abibatou et son mari, qui ont constaté que le sac contenait 15 millions de francs CFA, subtilisent 5 millions de francs CFA. Revenue au Sénégal, la plaignante a failli faire un infarctus, quand elle a découvert qu’on lui a volé 6 millions de francs CFA. Après avoir questionné son entourage, elle apprend que son beau-frère, qui n’avait jamais mis les pieds chez elle, a passé des jours dans sa maison, en son absence. Elle désigne ainsi celui-ci comme le responsable de ce vol. « Quand je suis rentrée des Etats-Unis, Abibatou a subitement quitté la maison et est rentrée aux Parcelles Assainies chez son mari. Quand j’ai ouvert le sac, j’ai crié. C’est au lendemain que mon fils m’a informée, devant Aby, que l’époux de celle-ci a passé 2 jours dans la maison », a raconté la plaignante, hier à la barre.

Poursuivie pour complicité de vol, Abibatou Ndiaye a contesté ce chef. Toutefois, pour expliquer la présence de son mari dans le domicilié de sa sœur, elle déclare : « Quand elle m’a donné ordre de prendre l’argent, c’est mon époux que j’ai appelé pour qu’il ouvre la porte. Subitement, Mbaye est venu avec un tournevis avec lequel il a vainement essayé d’ouvrir la porte. Ainsi, je suis allée appeler le menuisier, mais, j’ai rencontré un jeune homme qui m’a dit qu’il pourra nous aider. Quand celui-ci a ouvert la porte, mon mari m’a aidé à sortir l’argent qui était sous le lit ».

D’après elle, après avoir pris la somme que sa sœur lui a demandé de prendre, elle a constaté, à deux reprises, que l’argent disparaissait. A l’en croire, après avoir refermé la porte, elle avait mis la clé dans le salon.

Agent de sécurité, son époux Mbaye Sow a nié le chef de vol qui lui est reproché. Il dit avoir uniquement aidé son épouse à soulever le matelas.

Tenue à apporter une précision de taille, Coura Macky demande une nouvelle fois la permission de parler. Elle révèle que son menuisier Baba avait remarqué la présence chez elle, d’un homme fumeur qui entrait et sortait. Ainsi, quand Mbaye a avoué être fumeur, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire pour entendre les témoignages de Baba. Le couple est ainsi renvoyé au 12 novembre prochain.

MAGUETTE NDAO