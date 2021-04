Organisé par le Bureau de Mise à niveau (BMN), l’atelier de formation de sur les systèmes de l’énergie, a pris fin hier. L’idée est de permettre aux différents acteurs impliqués et entreprises bénéficiaires du programme ‘’Villes durables’’ de comprendre la mise en place de ce système. Il s’agit notamment de faire en sorte que les participants soient en mesure d’appréhender les enjeux de la démarche d’amélioration continue de la norme ISO 50 0001.

La directrice par intérim du BMN, Fatou Dyana Ba a insisté sur l’importance de la mise en œuvre des solutions qui ont été proposées. Elle estime que cela permettra d’améliorer la capacité à planifier et à mettre en œuvre des pratiques de gestion durables des villes axées sur l’intégration de parcs industriels durables, à travers la promotion des investissements en énergie renouvelable. Selon, Mme Ba, cela permet également ‘’l’efficacité énergétique des technologies sobres en carbone et à la réduction des Posps dans l’entreprise de Diamniadio’’.

...Dans la même veine, le représentant résidant de l’ONUDI, Christophe Yvetot déclare : ‘’Ça permet de combiner des zones résidentielles et les zones de production parce qu’on essaie de travailler sur une production sans pollution’’. Au-delà de aspect environnemental, il précise que ‘’Iso 50 001 permet aux entreprises, par divers aspects, de pouvoir contrôler leur énergie et d’éviter les gaspillages et donc gagner plus d’argent, parce qu’ils vont réussir à baisser leur facture d’électricité.

Les participants à ce séminaire de formation sont tous repartis avec un diplôme pour devenir les ambassadeurs de cette norme dans leurs entreprises. Et ils sont invités à trouver une certification internationale qui permettrait à l’entreprise de gagner plus de profits et d’avoir accès à des marchés extérieurs. Placé sous la tutelle du ministère du Commerce, du secteur informel, de la consommation et des PME, BMN a intégré dans son programme les volets environnement et efficacité énergétique pour mieux inciter les entreprises à investir sur la maitrise de l’énergie et de mieux prendre en compte l’impact négatif de leur activités sur l’environnement. C’est dans ce cadre qu’il s’est vu confier la gestion de la composante 2 du projet ‘’Villes durables’’, financé par le Fonds pour le Développement mondial (FEM) et mise en œuvre par l’ONUDI.