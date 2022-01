Dans la commune de Kolda, deux candidats à la mairie s’accusent mutuellement de violences électorales. Des caravanes attaquées, des véhicules caillassés, des affiches agressées, entre autres. Pour mettre fin à ces violences qui commencent à naitre au Fouladou, des sages appellent les candidats et leurs militants au calme et à la retenue, pour des élections paisibles.

Depuis le début de la campagne électorale pour les élections départementales et municipales, la commune de Kolda ne fait pas exception. Comme dans le reste du pays, des actes de violence y sont notés un peu partout. Le week-end dernier, les Koldois ont été choqués par les scènes de violence notées entre le camp de Mame Boye Diao et celui d’Abdourahmane Baldé dit ‘’Doura’’, tous deux candidats à la mairie de Kolda. Des deux côtés, des caravanes ont été attaquées, des véhicules caillassés et des affiches détruites.

Selon certaines populations interrogées, ces actes relèvent du banditisme. Au vu de la gravité de la situation qui alerte les populations, les personnes du troisième âge ont tenu à lancer un appel pour des élections apaisées et sans violence. ‘’Nous lançons un appel à tous les acteurs politiques et aux militants, qu’ils sachent raison garder pour l’intérêt de notre région en général et la commune de Kolda en particulier. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous des frères et sœurs qui œuvrons pour le développement de notre région. Donc, nul n’a besoin de mettre le feu dans la case. Ces élections vont bientôt passer et nous allons rester ensemble et nous regarder dans le blanc des yeux’’, a martelé Moussa Ba, porte-parole des sages du troisième âge.

Les différents candidats aux Locales du 23 janvier ont entamé déjà leur deuxième semaine de campagne. Les sages insistent sur la nécessité d’une campagne électorale apaisée et sans heurt. ‘’Nous appelons aussi les populations à toujours œuvrer pour que le vote soit apaisé et sécurisé. Ces élections locales, Dieu le Tout-Puissant a déjà choisi le vainqueur. Donc, c’est nous les hommes qui allons choisir, le 23 janvier, la personne qui va nous diriger. Et comme c’est la majorité qui l’emporte, une fois qu’il y a un Koldois qui est élu, nous devons tous accepter que c’est Kolda qui a gagné. Donc, le jour du scrutin, nous devons rester calmes et œuvrer tous pour la paix des cœurs et des esprits. Car nous n’avons pas besoin de cette violence’’, a-t-il conclu.

Il y a six candidats en lice à Kolda pour le fauteuil du maire et quatre candidats pour le conseil départemental.

NFALY MANSALY