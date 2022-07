Violences électorales

‘’Dans le cadre du dispositif de surveillance de l’environnement politique, en ce contexte préélectoral tendu, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a déployé sur l’étendue du territoire national, en sus de ses 46 observateurs de long terme, plus de 500 observateurs de court terme pour veiller sur le déroulement de l’ensemble du processus électoral. Ce dispositif a permis, chaque fois que des incidents ont été signalés, de les confirmer d’abord, de les documenter et de les remonter au niveau de la coordination nationale, en vue de prendre les mesures idoines pour parer à toute escalade’’, informe-t-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, ‘’depuis le démarrage de la campagne électorale, plusieurs incidents ont ainsi été enregistrés et documentés par nos représentants répartis dans les différents départements du Sénégal. Le dernier en date, c’est celui impliquant un responsable de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le village de Kandioukou, commune de Diaroumé, département de Bounkiling, le dimanche 17 juillet 2022’’, note-t-on. ‘’Cet incident grave intervient en même temps que ceux de Saint-Louis entre Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar et fait suite à d’autres qui ont eu lieu dans les départements de Guédiawaye et de Thiès, opposant respectivement les camps de Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar d’une part, Dr Babacar Diop et des éléments de sécurité des leaders de Yewwi Askan Wi, d’autre part.

Tous ces actes ont été documentés et feront l’objet d’un traitement approprié dans le cadre de nos différents rapports’’, indique l’organisation. Par conséquent, cette organisation ‘’condamne vivement ces actes, quels que puissent être les instigateurs ; qu’ils soient de la mouvance présidentielle ou de l’opposition. Le COSCE appelle les différentes parties à revenir à la sérénité, à promouvoir la paix et la culture de la non-violence, pour des élections transparentes et apaisées’’.