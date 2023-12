Le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat du Vatican, était l'hôte du ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba, hier. Diverses questions ont été au menu de cette rencontre dont l'émigration clandestine, le terrorisme et l'environnement.

Une importante délégation ministérielle, à sa tête Me Sidiki Kaba, a accueilli le Cardinal Pietro Parolin au ministère de l'Intérieur, ce vendredi. Le secrétaire d'État du Vatican a échangé avec ses hôtes sur divers sujets qui font l'actualité. “Nous avons une séance de travail avec le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, ce vendredi. Au menu des discussions, nous avons eu à évoquer quelques questions d'actualité, des points de convergence. L'émigration clandestine, le terrorisme, l'environnement, la paix dans le monde, la question de l'accès à l'eau, la santé, l'éducation entre autres sujets ont animé nos échanges”, a résumé le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba.

L'avocat n'a pas omis de rappeler ce rapport assez particulier entre le Sénégal et le Vatican. “Depuis 1961, le Saint Siège et le Sénégal nouent des relations amicales et fraternelles. La visite du Pape Jean Paul 2, en 1992, est restée dans toutes les mémoires. Aujourd'hui encore, nous sommes ravis de recevoir un invité de cette envergure. Cela témoigne de la vitalité des relations excellentes entre le Vatican et l'État du Sénégal”.

À la fin de l'audience, le cardinal Pietro Parolin, chargé des Affaires politiques et diplomatiques du Saint-Siège, a été élevé par le Sénégal au rang de chevalier de l’Ordre national du Lion. ‘’C’est une haute distinction du gouvernement sénégalais, qui est d’abord dédiée au Pape François, parce que nous travaillons à son service. C’est aussi une occasion pour nous d’être plus proches du Sénégal et de nous souvenir toujours de votre pays’’, a-t-il apprécié ce geste.

Avant de poursuivre par un appel à la tolérance et au pardon. ‘’Notre foi en Dieu […] doit nous permettre de dépasser toutes les adversités et toutes les divisions qui peuvent nous menacer. Dieu nous appelle à les surmonter en recherchant la fraternité universelle.’’

Rappelons que le mandataire du Pape va assister à l’inauguration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine qui aura lieu, ce samedi. Le ministre Sidiki Kaba conduira l'importante délégation gouvernementale qui prendra part à cette cérémonie. En conseil des ministres, ‘’le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur de veiller au bon déroulement de la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine prévue le 9 décembre 2023’’.

Mamadou Diop