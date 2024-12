Situé sur le fleuve Casamance, le port de Ziguinchor, qui date de l’époque coloniale, est l’un des plus grands ports commerciaux et maritimes du Sénégal. Son histoire et l’événement douloureux du 26 septembre 2002 qui l’a marqué au fer rouge font de lui un sanctuaire historique.

Selon Ibrahima Badio, responsable du fret au port de Ziguinchor, le mode de fonctionnement du port est simple : ‘’Nous avons deux ports, c’est-à-dire un port commercial et un port de la gare maritime où il y a trois départements : un département administratif, un département fret et un département billetterie. Pour le département fret, nous avons pris des mesures de sécurité, comme le scanner pour fouiller les bagages par le biais de la douane. Il y a aussi des gendarmes, des policiers ou même des militaires qui assurent un maximum de sécurité dans ce lieu. Il y a une autre sécurité qui s’appelle le Cosama, qui assure la première fouille des bagages pour vérifier ce qu’il y a à l’intérieur avant qu’ils soient scannés. Aujourd’hui, nous avons un système informatique très sophistiqué qui nous permet de savoir le nombre de bagages, le propriétaire, l’expéditeur et le destinataire qui se trouvent dans le bateau, contrairement avec le bateau ‘Le Joola’ où nous avions un système manuel.’’

Il ajoute : ‘’Le port a trois bateaux qui font la navette Dakar – Ziguinchor - Dakar. Nous avons les bateaux jumeaux ‘Aguène’ et ‘Diambogne’ qui ont la même capacité ainsi que l’’Aline Sitoe Diatta’, qui peut transporter plus de passagers que les deux autres. Actuellement, c’est le seul bateau qui dessert Ziguinchor.’’

Il renseigne que les prix pour les passagers diffèrent selon les nationalités, car l’État a subventionné le prix pour les Sénégalais. Pour la première catégorie, le fauteuil est à 5 000 F CFA pour les nationaux, alors que pour les étrangers, il est à 15 900 F CFA. Pour la deuxième catégorie, c’est-à-dire une cabine de huit lits, le lit est à 12 500 F CFA pour les Sénégalais et à 18 900 F pour les étrangers. Il y a aussi des cabines à quatre lits : 24 000 F CFA pour les Sénégalais et 28 900 F CFA pour les étrangers. Enfin, la quatrième catégorie concerne les cabines pour deux personnes : 28 500 F CFA pour les Sénégalais et 30 900 F CFA.

La mission première du Consortium sénégalais d’activités maritimes (Cosama) est la sécurité des biens et des personnes. ‘’C’est notre credo. Nous avons fait en sorte, avec le système informatisé, qu’on ne puisse pas surcharger ‘Aline Sitoé Diatta’ afin d’éviter le syndrome du bateau ‘Le Joola’. Car chaque place a un numéro codé qui appartient à une seule personne’’.

Par Mor Mbathio NDIAYE