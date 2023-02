Dans le cadre d’une animation commerciale, la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE) effectue, depuis plusieurs jours, des visites de proximité chez ses clients, avec le double objectif de recueillir leurs doléances et de veiller aux détournements d’objets.

Depuis une semaine, la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE) procède à une animation commerciale, à Tambacounda. Elle consiste, entre autres, à effectuer des visites de proximité chez ses clients qui se sont les plus distingués. Lors de l’une d’elles, le chef d’agence et ses collaborateurs se sont rendus à la pharmacie Thiaala qui a bénéficié d’un important prêt de la BNDE pour ses activités. Puis, un autre client qui opère dans le multi-service a été aussi visité. Egalement, l’équipe a visité le site du GIE La villageoise qui a reçu, dans le cadre d’un projet de mise à niveau, un financement de 20 millions de la BNDE pour se procurer une foreuse.

Le chef d’agence Ass Malick Diallo renseigne, concernant ce projet de mise à niveau, que 7 clients ont été enregistrés. Parmi ces 7 clients, les 5 ont été financés. Il explique que cette visite de proximité est un prétexte pour le suivi des activités financées, afin d’éviter d’éventuels détournements d’objets. Elle permet également à la BNDE de recueillir les impressions des clients. Qui sont pour l’essentiel positives.

C’est le cas de Sorry Diawara, vice-président du GIE La villageoise, qui souligne que la venue de la BNDE constitue une bouffée d’oxygène. Car, avant son arrivée, c’était la croix et la bannière pour bénéficier d’un financement.

Egalement, ces clients ont émis quelques doléances. Ils souhaitent tous l’allégement des conditions d’octroi de financements. Les clients demandent également l’augmentation des financements. En effet, ils disent manquer de financements, car les banques ne sont pas trop disposées à accorder des crédits.

Le chef d’agence fait remarquer que ces doléances et requêtes sont faites pour toutes les banques. Il promet de remonter les informations obtenues au niveau central, afin que des solutions puissent être trouvées au grand bonheur des clients. Même s’il renseigne que, depuis l’ouverture de l’agence à Tambacounda en 2020, une centaine de projets a été financée.

Il n'a pas manqué de revenir sur la mission de la BNDE qui est de contribuer à la création et au développement des entreprises, plus particulièrement les PME et PMI. "Pour ces entreprises qui ont bénéficié de notre accompagnement, certaines sont dans le cadre d'aides aux investissements, l’acquisition de matériels. D'autres ont acquis ces financements dans le cadre d'un fonds de roulement", dit-il. Ass Malick Diallo d'ajouter que tous les secteurs sont concernés : le commerce, l'artisanat, l'agriculture, etc.

Cette animation commerciale de la BNDE est prévue pour 30 jours. A l'issue, la banque espère recueillir toutes les suggestions des clients, afin d'améliorer ses services.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)