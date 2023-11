Attraite à la barre du tribunal d’instance de Dakar pour vol, Rokhaya Guèye a dénoncé une cabale contre sa personne. A l’en croire, son accusateur n’a pas supporté qu’elle ait rejeté toutes ses propositions indécentes. L’affaire évoquée devant le juge d’instance a été renvoyée au 27 novembre pour production du téléphone de la prévenue. Le plaignant Tanor Faye lui reproche d’avoir subtilisé son Iphone 15 et son argent.

Hier, à la barre du tribunal d’instance de Dakar, c’était la parole de Rokhaya Gueye contre celle de Tanor Diouf. Ce dernier reproche à la dame d’avoir volé son portable de marque Iphone 15 et son argent. D’après lui, le vendredi 3 novembre, la dame l’a appelé pour lui demander de la déposer à la sortie 10 de l’autoroute à péage. Mais, il lui a fait croire qu’il ne pouvait qu’emprunter la sortie 9. Avec l’accord de la dame, ils sont partis ensemble. D’après lui, à un certain moment, elle lui a demandé de lui permettre d’acheter du poisson, ce qu’il a accepté. Il a profité du moment, a-t-il dit, pour acheter du jus pour ses enfants.

Poursuivant son récit, il a renseigné qu’au niveau de la sortie 9, il a offert à Rokhaya 4 000 francs CFA avant de poursuivre sa route. Une fois chez lui, a-t-il renseigné, il a constaté la disparition de son téléphone et de son argent. « J’ai demandé à mes enfants de réciter la sourate Yassin 41 fois pour la retrouver. Après avoir trouvé son adresse, je l'ai conduite à la Section de recherche moi-même, car les gendarmes ont dit qu'ils n'avaient pas de véhicule. Après réquisition de son téléphone, les gendarmes m'ont dit qu'elle a fait un transfert de 2,9 millions de francs CFA via Wave et a rechargé son compte Woyofal pour un montant de 50 000 francs CFA. A la gendarmerie, elle a supplié, en promettant de vendre sa chambre à coucher et son véhicule. Elle a été appréhendée le jour du combat de Eumeu Sène », a raconté le plaignant.

Mais, la prévenue qui séjourne à la citadelle du silence depuis, a servi un autre discours. Commerçante et mère de famille, elle a raconté : « Je revenais de Pikine. Je suis entrée dans la station EDK pour acheter du carburant. Il s'est garé près de ma voiture. Il m'a demandé mon numéro en me disant qu'il est transitaire et que sa femme est procureure. Nous sommes descendus de nos véhicules respectifs et nous sommes restés pour discuter pendant un moment. Il m'a proposé de sortir avec lui. Il m'a offert un Iphone 15. Lorsque j'ai manifesté ma surprise, il m'a dit que je valais plus que ça. Il connaît bien chez moi ». Selon elle, la partie civile n’a pas apprécié le fait qu’elle ne prenne plus ses appels. Pour se justifier, elle a dit : « j’ai cessé de répondre à ses appels, parce qu’il n’arrêtait pas de me faire des propositions indécentes. Depuis mon divorce, je n’ai jamais forniqué ».

Pour élucider cette affaire, le tribunal a ordonné le renvoi du dossier au 27 novembre pour la production du téléphone de la prévenue pour vérifier les transactions faites.

MAGUETTE NDAO